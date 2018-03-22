原标题：工信部：中国5G研发居全球前列 将与实体经济融合
国际在线消息：中国工业和信息化部副部长陈肇雄21日指出，中国在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。
当前，全球5G处于加速发展的关键时期，国外不少运营商都在致力于推动5G商用部署，抢占技术高地。在此背景下，中国的5G研发备受外界关注。
在当天由中国信息通信研究院等部门组织的一场5G行业应用研讨会上，中国工业和信息化部副部长陈肇雄对中国5G研发的现状进行了介绍。“我国5G整体研发水平位居全球第一梯队，处于引领5G发展的关键时间窗口。技术研究、标准制定、系统开发、产业化进程加快进行，已进入商用集成的系统验证阶段。”
陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术的主要方向，将在4G基础上增强移动互联网业务，并扩展到物联网业务，开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。
他提出，要推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。此外，在工业互联网、车联网、智慧医疗等重点领域先行先试，探索形成5G与云计算、大数据、人工智能等结合的综合解决方案，形成一套可复制、可推广的经验方法。
来源：国际在线
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 个税起征点将会提高多少？李克强回应
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 海航4000万港元卖掉香港办公室
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 黄奕诉前夫一审败诉二审未宣判
- 【 科技 】 苹果无人驾驶道路测试车达45辆
- 【 教育 】 点赞！22岁中国小伙解决世界物理难题
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有