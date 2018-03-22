原标题：工信部：中国5G研发居全球前列 将与实体经济融合

国际在线消息：中国工业和信息化部副部长陈肇雄21日指出，中国在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。

当前，全球5G处于加速发展的关键时期，国外不少运营商都在致力于推动5G商用部署，抢占技术高地。在此背景下，中国的5G研发备受外界关注。

在当天由中国信息通信研究院等部门组织的一场5G行业应用研讨会上，中国工业和信息化部副部长陈肇雄对中国5G研发的现状进行了介绍。“我国5G整体研发水平位居全球第一梯队，处于引领5G发展的关键时间窗口。技术研究、标准制定、系统开发、产业化进程加快进行，已进入商用集成的系统验证阶段。”

陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术的主要方向，将在4G基础上增强移动互联网业务，并扩展到物联网业务，开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。

他提出，要推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。此外，在工业互联网、车联网、智慧医疗等重点领域先行先试，探索形成5G与云计算、大数据、人工智能等结合的综合解决方案，形成一套可复制、可推广的经验方法。

来源：国际在线

责任编辑：张玉