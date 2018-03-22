刘结一任国台办主任 去年2月在安理会表现被点赞

原标题：出任中共中央台办、国务院台办主任的刘结一

中共中央决定，刘结一同志任中共中央台湾工作办公室主任、国务院台湾事务办公室主任。

此前，上述职务由张志军担任。在今年全国两会上，张志军已被任命为第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员。

去年10月，国台办官网更新，其中显示，原任中国常驻联合国代表、特命全权大使的刘结一，已出任中共中央台办、国务院台办副主任。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，国台办官网当时发布的刘结一简历特别注明，刘结一系正部长级的中央台办、国台办副主任。在国台办“一正四副”领导班子中，他是排名第一的副主任。

刘结一生于1957年12月，现年60岁，北京市人，1978年至1981年曾在北京外国语学院（现北京外国语大学）读书、任教。其后即开始外交生涯，在联合国日内瓦办事处担任了6年译员（1981年至1987年）。

之后，刘结一进入外交部，先后担任外交部国际司三秘、副处长、处长、参赞，中国常驻联合国代表团参赞，外交部国际司副司长，外交部军控司司长、国际司司长、美大司司长，于2007年出任外交部部长助理，时年50岁。

2009年，刘结一离开外交部，调任中共中央对外联络部副部长、中国红十字会副会长。4年后，于2013年出任中国常驻联合国代表、特命全权大使。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，刘结一担任中国常驻联合国代表、特命全权大使4年间，其在外交场合的表态经常引起关注。特别是去年2月底，其在联合国安理会一次会议上的表现，获得众多点赞。

2月28日，联合国安理会就有关叙利亚化学武器问题的决议草案举行表决，中国与俄罗斯都行使了否决权，草案未获通过。

据《参考消息》报道：在中国与俄罗斯行使否决权之后，几位西方国家代表“不干了”，美英日代表无端指责“中俄损害安理会信誉”。

“我对俄罗斯否决决议草案表示震惊，对中国同样行使否决权表示诧异和失望，”英国代表马修·里克罗夫特发言称，“这与他们（中俄）所宣称的支持不扩散原则并不一致。”“否决今天的决议，他们损害了安理会以及国际条约的信誉。”

几位西方国家代表轮番“发难”之后，轮到刘结一发言，作出如下回应。

“中国在化学武器问题上的立场是明确、一贯的。我们坚决反对任何国家、任何组织、任何人在任何情况下使用化武，坚决主张惩处任何使用化武的行为。中国本身就曾是别国使用化武的受害者，中国比任何国家都有权表达对使用化武的谴责。”

“我们都记得，某些国家曾以所谓‘拥有大规模杀伤性武器’为借口发动战争，给中东国家造成巨大灾难，直到今天这些中东国家仍受战争后遗症影响。历史的经验教训必须汲取，否则难免重蹈覆辙。安理会刚刚表决的决议草案基于各方仍存分歧的调查结论，且在安理会成员严重分歧情况下强行付诸表决，此举无助于解决叙利亚化武问题，无助于推进日内瓦和谈和叙利亚问题的政治解决进程。”

除了“要坚持政治解决叙利亚问题的大方向”这样的一贯立场，刘结一还在发言中指出，“无端歪曲、攻击其他成员国庄严立场的做法，是极不负责任和荒谬的。这恰恰表明有关国家理屈词穷、别有用心。”

发言过程中刘结一几次脱稿，最后十几秒索性完全脱稿：“有关国家应当深刻反思，中东和叙利亚是怎样走到今天的局面的？不同国家又扮演了什么角色？哪些是光彩的、哪些是不光彩的？只把‘人民’挂在口头上，是极其虚伪的。”

联合国官网发布的这次会议视频显示，刘结一的发言时间似乎比平时长了不少，尤其是与之前乌拉圭代表不到1分钟的发言相比，刘结一讲的话，足足讲了7分半钟。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，刘结一上述在联合国脱稿怒怼美英代表的表现，赢得了众多网友的支持。有网友留言说，“从此又多了一个男神，刘结一，好帅好帅。”“刘结一，点一百个赞！”

还有一些媒体和不少网友把刘结一拉入中国外交“怒怼天团”，认为他是“怒怼天团”的新成员。“怒怼天团”成员包括傅莹、王毅、华春莹、洪磊、耿爽、陆慷等。

其实，作为一名资深外交官，刘结一经常在外交场合就中国主权问题作出强硬表态。

去年12月6日，联合国安理会对关于叙利亚阿勒颇人道局势的决议进行投票，常任理事国俄罗斯与中国行使否决权，决议未能获得通过。

当时，针对个别国家代表的无端指责，刘结一回应说：叙利亚局势、中东其他国家面临的问题如何发展到今天的地步，起源是什么，有关国家扮演了什么样的角色，发挥了什么样的作用，历史记录是清楚的，安理会成员也十分清楚，这不是在安理会歪曲其他国家的立场可以改变的。

值得一提的是，刘结一的妻子是被称为外交“名嘴”的章启月。

章启月出生于外交世家，父亲章曙曾先后担任驻比利时、布鲁塞尔大使。章启月也曾先后出任中国驻比利时、印尼大使。在中国外交史上，章启月、章曙是唯一的父女双双先后同驻一个国家的大使。

1998年至2005年，章启月曾任外交部发言人，其第一次亮相新闻发布会，就被媒体誉为“北京美人”。有评论人士称，她反应敏捷，沉着坦然，答问简洁自如，从不拖泥带水，且回避有术。在她主持的100多场新闻发布会中，从未出现过明显失误。

责任编辑：张玉