这位部长从海外来 为“中国怒怼天团”重量级人物

原标题：这位部长，从海外来

来源：长安街知事

撰文 | 李拓

21日晚，一则任命消息引发海峡两岸的共同关注：中共中央决定，刘结一同志任中共中央台湾工作办公室主任、国务院台湾事务办公室主任。

对于长安街知事（微信ID：Capitalnews）和许多小伙伴来说，刘结一这个名字并不陌生。因为他就是被网友们爱称为“中国怒怼天团”中的一位重量级人物。这与刘结一常年在海外工作，并曾担任4年中国常驻联合国代表、特命全权大使有着密不可分的关系。

简历显示，出生于1957年12月的刘结一，1978年至1981年曾在北京外国语学院（现北京外国语大学）读书、任教。此后，他便开启了自己的外交生涯，在联合国日内瓦办事处担任了6年译员工作。

此后，刘结一就进入外交部工作。他曾先后担任过外交部国际司三秘、副处长、处长、参赞，中国常驻联合国代表团参赞，外交部国际司副司长，外交部军控司司长、国际司司长、美大司司长等职位，2007年12月成为外交部部长助理。

2009年5月，刘结一出任中共中央对外联络部副部长、中国红十字会副会长。直到2013年8月他被任命为常驻联合国代表，正式开始代表中国在国际社会中表态发声。

到任后不久，刘结一就开始代表中国履行安理会轮值主席国的职责。在为那期一个月的的轮值主席国任期内，安理会共举行了17场公开会和13场闭门磋商。除了流利的英文表达外，刘结一思维敏捷，反应迅速，回答问题言简意赅，切中要害，给在场许多国家媒体记者留下深刻印象。

而最为国人津津乐道的，还是刘结一在去年初的一次安理会投票表决中，脱稿“怒怼”英美法日等国代表的无理言论。

当时，对于是否因使用化学武器对叙利亚政府制裁，俄罗斯和中国投了否决票。这一下激起了一些西方国家的不满。美国新任驻联合国大使尼基·黑利甚至妄言这是安理会历史上的悲哀一天，还说一些成员国正在让这个世界变得更加危险。

此时，刘结一按亮了身前的话筒。他首先在发言中坚决表态，中方坚决主张惩处任何使用化武的行为，中国本身就曾是别国使用化武的受害者，中国比任何国家都有权表达对使用化武的谴责。

之后他话锋一转说道，我们都记得，某些国家曾以所谓“拥有大规模杀伤性武器”为借口发动战争，给中东国家造成巨大灾难，直到今天这些中东国家仍受战争后遗症影响。只把“人民”挂在口头上，是极其虚伪的。

这次时长7分半钟的发言，让西方一些国家真正见识到了何为正义之言，何为一个负责任大国应有的态度和举措。

去年9月，即将离任中国常驻联合国代表的刘结一会见联合国秘书长古特雷斯。古特雷斯当面高度评价了刘结一过去4年的出色工作，并赞赏他为推动联合国与中国合作所作积极贡献，对他的离任表示惋惜。这些足以证明刘结一在外交方面的工作能力是极为出色的。

带着这样出色的履历，刘结一在去年10月履新国台办副主任时，一下就引起台湾各界的注意。台湾媒体认为刘结一“强势、犀利、直接”，并紧张自问“这对两岸关系意味着什么”。

刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱。

刚一到任，刘结一就会见了中国国民党前主席洪秀柱。此后，他频繁出席与台湾相关的活动，并不断把大陆对台的态度及政策借助其个人魅力传递到海峡对岸。

一次活动中，有台湾记者就“有关‘总统’蔡英文所提两岸互动新模式”进行提问。刘结一想了一下，然后笑着转身对记者说，“可以改变一下你的问题吗？”等记者重新提问“有关蔡英文所提两岸互动新模式”后，刘结一才开始作答。

这一细节被台湾媒体看在了眼里。台湾《旺报》称赞道，刘结一以一种幽默又不至于失态的方式，让人见识到这位资深外交官灵活的临场反应。刘结一如反射神经般的“外交控”，显现出大陆“一中原则”落实之彻底。

今年两会期间，时任国台办主任张志军在部长通道接受采访时曾表示，两岸关系形势更趋严峻复杂，对台工作也面临着更多的风险和挑战，但这仍然阻碍不住两岸关系向前迈进的步伐和两岸和平统一的进程。

可以说，刘结一成为国台办“掌门人”后所要面对的压力和挑战仍然不小。刘结一本人在国台办官网“主任致辞”一栏中写到，解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在，也是中国共产党和中国政府的神圣历史使命。

使命光荣，使命也同样艰巨。

首先，就是怎样能够将两岸百姓的心拉得更近。今年春节前，国台办发布《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。“惠台31条”让台湾民众感受到了来自大陆增进两岸“福祉和亲情”的诚意。而如何让这份诚意延续好，不断在统一进程中发挥作用，是国台办要做好的重要工作之一。

其次，不久前美国通过的“与台湾交往法案”，让台湾当局本就不能认清大趋势的头脑进一步混乱。“台独”势力收到类似的错误信号越多，就越会加快其灭亡的脚步。而如何处理好涉台多方面的关系，自然也是对国台办的巨大考验。

不过正如台媒此前对刘结一的评价，这位“知美又知日”的人站上对台工作第一线，将是台湾难缠的对手。而无论过程如何，两岸关系也必将如这位新任部长的名字“结一”一般——

结果必将统一！

责任编辑：张玉