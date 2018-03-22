大连：中心城区有2套及以上不得购买限制区域住房

原标题：大连市实行住房限购政策
新华社大连3月22日电（记者白涌泉）大连市人民政府发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，为满足首套刚需、支持住房改善，抑制投资投机行为，促进房地产市场平稳健康发展，自22日起实行住房限购政策。
根据通知，大连市户籍居民家庭在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区及高新园区（“中心城区”）拥有2套及以上住房的，暂停向其销售中山区、西岗区、沙河口区及高新区（“限制区域”）的住房。
据了解，非大连市户籍居民家庭在中心城区拥有1套及以上住房的，暂停向其销售限制区域的住房。非大连市户籍居民家庭在中心城区没有住房的，在限制区域可购买1套住房。凡在限制区域内新购买住房的，需取得《不动产权证书》满2年方可上市交易。
在实行住房限购政策的同时，实施差别化住房信贷政策。中心城区单人住房公积金最高贷款额度由45万元下调至40万元。家庭购买第二套住房办理个人住房公积金贷款的，首付款比例不得低于60%；对购买第三套及以上住房停止发放住房公积金个人住房贷款。在限制区域内，申请商业性个人住房贷款购买首套住房的居民家庭，最低首付款比例为30%；已拥有1套住房的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房，最低首付款比例为40%。
购房者在购房时还需提供购房申请之日起前2年内在大连市连续缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险证明，通过补缴的个人所得税或社会保险证明不予认定。（完）
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