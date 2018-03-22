美国媒体披露：特朗普为打击中国准备出这招

原标题：疯狂！对中国，美国连这种招都敢出！

我们大家目前都已经知道，美国总统特朗普打算对咱们中国发起一轮猛烈的贸易战。

然而，特朗普想对中国发起的“战争”并不仅仅只局限于贸易层面，他甚至还打算对所有要去美国的中国人“开刀”，特别是访美签证！

这个消息，是美国主流媒体《华尔街日报》和知名政治新闻网站“Politico.com”在过去这几天先后披露出来的。

根据两家媒体的说法，特朗普是在和他的幕僚们商量如何通过一系列关税和制裁措施打击中国，以扭转中国对美国巨大的贸易顺差时，提出要进一步扩大对华打击面，遏制中国人来美国的。

其中，他和他的幕僚尤其提到了所谓的“中国人窃取美国的技术导致美国每年在贸易中损失300亿”的事情，并认为限制中国人来美国学习（尤其是理工科）、工作、投资乃至旅游是值得考虑的措施，甚至他们还计划对中国人废除“有效期10年”的访美签证项目。

目前，这些已经出现在特朗普和他的幕僚谈判桌上的信息会否真的成为美国的官方政策还是未知数。但一个极为有趣的现象是，还没等咱中国人对这些消息做出反应，美国人这边已经有人先对特朗普表达不满了。

美国的教育产业从业者就是其中最为焦虑和不满的一个，因为中国学生是目前美国所有国际留学生中占比最高的群体，甚至已经占到了近乎1/3的比例，更是很多美国学校仰仗的“金主”。

美国国际教育工作者协会（NAFSA）的一位负责人已经明确表示，特朗普针对中国人的签证限制计划将对美国教育产业带来“毁灭性”的打击，具体包括约120亿美元的经济损失以及数十万个工作岗位。

不仅如此，多家美国教育领域的新闻网站还报道说，除了担心收益被影响，美国诸多高校还担心特朗普针对中国人的签证限制政策会令很多优秀的中国学者无法来美国发展，进而无法再为美国大学的学术进步，乃至美国社会的科技进步做出贡献，从而对美国的经济发展带来更加影响深远的负面效应。

不过，美国对于中国人——特别是中国学生——的签证限制，其实早在2015年就已经开始暗中推行了。美国媒体的数据显示，中国留学生获得的美国学生签证数量在2015-2017年间出现了非常大幅度的下滑。而与这一变化相伴随的，自然也是美国不少学校收入的下滑，以及美国学校为了缓解这一影响而对美国本土学生在师资上做出的缩减调整。

另外值得一提的是，这特朗普要对中国人访美签证动手的想法，原本是一些厌恶特朗普的美国媒体人建议中国可以用来反制美国打贸易战的策略……

比如，美国福布斯网站昨天刊登的一篇文章就指出，中国除了可以通过制裁美国的飞机、汽车、大豆等核心对华出口产品，也应该考虑不让中国人再去美国旅游、留学和投资——因为中国学生是美国所有留学生群体中占比最多的，中国游客是美国全部外国游客的1/5，且增幅排在第一，中国人同时还是美国房地产最大的投资群体。

这篇文章的作者认为，一旦中国这么做，就会令美国人口最密集的东西部海岸的普通人也能真切地感受到贸易战给他们带来的痛苦。毕竟中国学生不来了，美国的教育产业会血亏；中国游客不来了，旅游业和依靠旅游业的零售业会被重创；中国人不来美国投资房产了，美国主要城市的地产业也会难以维持现在的价值了。

可讽刺的是，还没等咱中国这边考虑，特朗普居然已经打算在美国先采取这些杀敌一千，自损一万的措施了……

最后，鉴于目前美国官方巨大的政策不确定性，耿直哥也要提醒所有打算去美国留学、工作、投资和旅游的中国人及早准备“备选”方案，以免给自己造成损失！

责任编辑：桂强