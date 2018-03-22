原标题：山东副书记王文涛调任黑龙江，排名省委书记后

据22日晚《黑龙江新闻联播》报道，22日，黑龙江召开全省领导干部大会，传达学习全国两会精神。黑龙江省委书记张庆伟主持会议并讲话，王文涛、陈海波等出席会议。

王文涛此前任山东省委副书记、济南市委书记。

据电视镜头顺序，王文涛在张庆伟和黑龙江省委副书记陈海波之间，排名第二。

今年全国两会，“政事儿”在人民大会堂东大厅偶遇王文涛

3月19日，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议，原任黑龙江省委副书记、省长陆昊任自然资源部部长。

王文涛简历

王文涛，1964年5月生，江苏南通人。复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党。1985年7月参加工作。

先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

1992年6月起，历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任。

2002年1月任上海市松江区副区长。

2005年1月起任云南省昆明市委副书记，代市长、市长。

2007年6月起任上海市黄浦区委副书记，代区长、区长。

2008年2月任上海市黄浦区委书记、区长。

2008年6月任上海市黄浦区委书记。

2011年4月任江西省委常委、南昌市委书记。

2015年3月任山东省委常委、济南市委书记。

2017年3月任省委副书记、济南市委书记。

2017年4月任省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记。

2017年6月在中共山东省第十一届委员会第一次全体会议上当选为省委副书记。

十八届、十九届中央候补委员，云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

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责任编辑：张义凌