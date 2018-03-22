第四套人民币设计者:画面中人物图像为虚构没原型

原标题：第四套人民币部分券别将停止流通 设计者曾称画面中人物没有原型

来源：法制晚报

22日，中国人民银行官网发出公告称，经国务院批准，中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币（以下简称第四套人民币部分券别）在市场上流通。

关于第四套人民币部分券别的具体情况：

（一）第四套人民币100元纸币。其主色调为蓝黑，正面图案为毛泽东、周恩来、刘少奇和朱德四位领导人的浮雕像，背面图案为井冈山主峰。

（二）第四套人民币50元纸币。其主色调为黑茶，正面图案为工人、农民、知识分子头像，背面图案为黄河壶口。

（三）第四套人民币10元纸币。其主色调为黑蓝，正面图案为汉族、蒙古族人物头像，背面图案为珠穆朗玛峰。

（四）第四套人民币5元纸币。其主色调为棕，正面图案为藏族、回族人物头像，背面图案为长江巫峡。

（五）第四套人民币2元纸币。其主色调为绿，正面图案为维吾尔族、彝族人物头像，背面图案为南海南天一柱。

（六）第四套人民币1元纸币。其主色调为深红，正面图案为瑶族、侗族人物头像，背面图案为长城。

（七）第四套人民币2角纸币。其主色调为蓝绿，正面图案为布依族、朝鲜族人物头像，背面图案为国徽。

（八）第四套人民币1角硬币。其材质为铝镁合金，正面图案为国徽、国名、汉语拼音国名、年号，背面图案为菊花、面额。

公告称，第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。在此期间，其持有者可到各银行业金融机构营业网点办理兑换。集中兑换期结束后，第四套人民币部分券别持有者可到中国人民银行分支机构选定的银行业金融机构办理兑换。

第四套人民币中人物图像为虚构

此前，有媒体报道，第三版人民币中伍元钱上的炼钢工人、壹元钱的女拖拉机手、贰角人民币上的朝鲜族姑娘等票面人物图案，都有真人原型。也有媒体报道第四套人民币中的侗族姑娘也是有人物原型的。

那么即将停止流通的第四套人民币上的人物图案是否有真人原型呢？

有“人民币制版师傅”之称的刘大东先生曾在接受媒体采访时回忆说，“当年我主要是负责人民币的制版工作，设计者不是一个人，而是好几个人组成的创作班子。不过，我记得周令钊老师主要是画图案、花饰，张奉杉老师负责山水风景，人像素描是侯一民和邓澍夫妇画的。”

侯一民先生，原为中央美院教授，他是绘画大师徐悲鸿的弟子。侯先生介绍，早在解放前他就开始了绘画创作，但参与人民币的设计是从上世纪80年代初开始的。

侯先生说，此前有传说找到了第四套人民币上的侗族少女的人物原型，这其实是误传。当时为第四套人民币制作人物图案，都是虚构绘画出来的，并没有张三或李四的原型。

据侯先生介绍，当时他们沿着云南边界走了一圈，从西双版纳到贵阳、桂林、蒙古等少数民族居住地，走了一万多里，耗时3年才绘画出来。在走访期间，他们不仅看人脸，还要观察民族的衣服和装饰，画好初稿后，会再拿回去多次修改和加工。

“如果说这个人长得很像钞票上的人，这是可能的。因为我们就是结合了当地人的气质和五官特点画的。”但不能这么对号入座。

责任编辑：霍宇昂