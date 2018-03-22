第四套人民币将停止流通 哪套最具收藏价值？

原标题：围观 | 哪套人民币最具收藏价值？

这是一篇旧文，今天再发一次，是因为第四套人民币将停止流通了。

我们现在最常使用的是第五套人民币。那么，已经发行的5套人民币中：

哪套人民币面值最高？

哪套人民币流通时间最长？哪套使用时间最短？

哪套人民币最值钱？

哪套人民币技术含量最高？

哪套人民币最具收藏价值？

来和政知道（微信ID：upolitics）一起来看看“人民币之最”。

最早的人民币

第一套人民币10元票样

第一套人民币是1948年12月1日由新成立的中国人民银行总行印制发行的唯一法定货币。据《人民币系列收藏漫谈》记载， 1948年12月1日，经华北人民政府、山东人民政府、陕甘宁和晋绥两边区人民政府会商决定成立中国人民银行，同日在河北省平山县发行第一批人民币5元、10元、50元券，标志人民币的诞生。

第一套人民币产生于战争年代，服务于人民解放战争，在解放战争期间，对人民币的要求是“一切为了战争的胜利，人民解放军将红旗插到那里，人民币就发行到那里”。从而保证了人民解放战争的胜利。人民币在建国初的经济恢复时期，促进了经济的恢复与发展，最终成为统一的全国货币。第一套人民币清除了国民党政府发行的各种货币，结束了几十年的币制混乱历史，抑制了中国几十年的通货膨胀。

面值最高的人民币

第一套人民币票面全额为176552元，共12种面额62种版别。正如各为道友看到的，其中单张面值最高的人民币为5万元，且有两版。两版人民币均于1953年发行，其中一版正面图案为收割机，主色为绿棕色，有上海雪花水印；另一版正面则是新华门图案，主色为蓝黑红绿，有北京雪花水印。

流通时间最长的人民币

无号纸分币

若说流通时间最长的，则是第二套人民币中的无号纸分币（如上图）。据《人民币系列收藏漫谈》记载，无号纸分币是第二套人民币纸币中比较特殊的品种。它使用1955年发行的有号纸分币原版，改革冠字，去掉号码，二十世纪八十年代初恢复发行，一直发行到2000年，是人民币中流通时间最长，版别最多的券种。

使用时间最短的人民币

政知道（微信ID：upolitics）会告诉你单张面值5万元的人民币只发行了不到一年就停止印制了吗？第一套人民币只发行了5年就停止印制了。虽然第一套人民币最大总量是72亿张，但是，由于回收、销毁彻底，特别是人们生活水平低，缺乏收藏意识，留下来的如凤毛麟角。

技术含量最高的人民币

若说防伪技术最高的人民币，那必须是最新版第五套人民币100元纸币。一共有7处防伪标记。

最值钱的人民币

历史上，人民币最值钱的时候，兑美元的汇率只有一块多。从1974年到1982年，人民币兑美元的汇率在1.5：1左右徘徊，1979年达到最低，1美元兑换1.4962人民币。

那时候，正值第三套人民币流通，最高面额就是拾元“大团结”。1987后，第四套人民币发行，人民币也开始逐渐贬值。1994年，人民币兑美元从1：5.7619跌至1：8.6187。直至2004年前后，人民币才开始缓慢升值。因此，第三套人民币是5套人民币中最值钱的一套。

第三套人民币10元样票

最具收藏价值的人民币

据《人民币系列收藏漫谈》记载，由于环境、技术、设备和原材料供给等条件的限制，第一套人民币从1948年12月发行，到1953年8月停止印制。当时全国旧币收兑机构有7.3万多个，只用了100天时间就收回了货币流通量的98.1%。加上以后陆续回收。有人估算，现存最多的品种超不过2000张，有一半的品种在1000张之内，最少的约50-60张。当今集齐整套人民币，全世界应不逾六十套。它的稀缺性、不可再生性，决定了它的珍贵性。一些版别发行的时间短、数量少、区域小，存世量少，极难收集，特别有收藏价值，已是珍品。

除了第一套人民币外，第二套人民币中委托苏联代印的三种券也是纸币珍品，其中叁圆券印制10亿张，1953年版伍圆和拾圆各印制5亿张。

叁圆券



来源 | 《人民币系列收藏漫谈》、央行官方微博、央行官网等

责任编辑：张义凌