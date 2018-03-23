侠客岛：组建退役军人事务部 传递怎样的明确信号

原标题：[解局]组建退役军人事务部，传递怎样的明确信号

3月12日，习近平在解放军和武警代表团发表讲话，提到“绝不让英雄流血又流泪”、“让军人成为社会最尊崇的职业”。隔天，政府机构改革方案出炉，其中“退役军人事务部”让人眼前一亮——这是一个全新组建的部门。

前两天我们写了自然资源部，后台有许多岛友，让聊聊最近新组建的一系列部门，其中呼声最高的就算是退役军人事务部了。

职责

对一般民众来说，“退役军人事务部”可能名字算不上熟悉。但对广大军迷来说，早习惯了国外类似的机构。

比如美国。早在1989年，美国就成立了“美国退伍军人事务部”（United States Department of Veterans Affairs，VA），为美国退伍军人及家属提供伤残赔偿金、养老金、教育、住房贷款、人寿保险，职业康复，遗属福利，医疗福利和安葬等权益及服务。

又如俄罗斯，也在苏联解体之后不久，成立了联邦军人社会问题委员会，负责对退役军人事务管理工作进行政府协调。该委员主席通常为一名副总理，成员则包括政府办公厅主任、国防部副部长等高官。

借鉴国际经验，加以本国需要考量，新组建的退役军人部管什么？国务委员王勇在向人大做说明时这样说：

“退役军人事务部的主要职责包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。”

其实，虽然“退役军人事务部”是新近设立，但对于退伍军人如何重返社会、融入社会，中国历来都是高度重视的。

早在建国时，具有宪法性质的《共同纲领》就规定，“革命烈士和革命军人家属，其生活困难者应受国家和社会优待，参加革命战争的伤残军人和退伍军人，应由人民政府给予安置，使其谋生立业”。此后几十年间，我国又陆续颁布实施《革命烈士家属革命军人家属优待条例》《革命残废军人优待抚恤暂行条例》、《革命烈士褒扬条例》等法规，从制度层面，对退伍军人及家属在医疗、供养、保健、交通、住房、教育、文化、社会公益等方面提供制度保障。

时代

当然，几十年过去，中国已经发生了天翻地覆的变化，现在的社会情况和彼时制定法规制度的社会基础，已经存在很大不同，机构改革便势在必行。

打个比方，过去安置退伍军人，根据军官和士兵的身份不同，相关职能分散在民政、人社部门。即便是在部队内部，也根据具体衔接任务的差异，相关职能分散在政工和后勤部门。这样一个横向跨越数个机构、纵向跨越军地两方的架构，其协调机制之复杂可想而知。

更重要的是，当涉及到了具体安置工作的时候，大量的转业安置退役军官，必然会挤占地方政府和其他机关的编制，而市场化的企业在接受指令性安置的退役士兵时候也经常叫苦不迭。

部门之间不可避免的扯皮、政策性文件前后衔接不一致，甚至部分腐败分子利用机会刻意黑箱操作、谋取私利等，使得许多退伍军人对于安置现状常有一定不满。这种不满若经经年累积而得不到解决，不仅不利于在社会上形成尊崇军人、尊崇英模的风气，也很容易引发社会不稳定。这是很现实的挑战。

另外，过去我国对于退伍军人的组织管理、思想交流、荣誉表彰等问题的重视也需要加强。突然离开封闭的军队走向社会，大量退伍军人一时间很难适应。从家庭定居到职业技能，甚至到生活琐事，经常遇到比较严重的困难。

讲个小“笑话”。岛叔有个战友，因为常年在基层部队，极少有机会陪夫人逛街。转业后夫妻俩第一次一起去商场买衣服，营业员问起他的尺码时，该战友张口就答：“五号三型”（87式军装只有几个固定的版型），营业员听得一头雾水，几乎有“山中数日、世上千年”之感。

笑话虽小，但是足以折射退伍军人重新适应社会之难。

其实，退伍军人安置难，不仅影响退伍军人群体，也会给现役军官们带来种种困扰。要知道，在当今之世，军事斗争更加激烈，其胜负结果，对于每个国民都会有直接而且严重的影响。中华民族要想实现复兴梦想，就必须有一支强大的现代化军队作为保障。强大的军队，不可能只依靠堆砌先进武器装备，更关键的是组成这支军队的人，是否职业化、知识化和有创造力。

虽然接受过奉献精神教育，但是军人也是人，不是机器，同样有家庭，也需要生活。如果让他们总是面对种种生活的困扰，那么不管是思想教育还是荣誉激励的作用，都不可避免地会在现实困难面前遭到削弱。

所谓“铁打的营盘的流水兵”，军事斗争的特殊性，决定了大多数军人迟早要离开部队，走向社会开始新的生活。如果军人在部队时，都要担心自己的未来，那么年轻的、知识文化结构较好的军官，瞄准机会早早离队的可能性就会大大上升。

不能让第一流的人才安心留在部队，这种“倒淘汰”的危害，短期也许不明显，但长此以往，最后必然动摇军队战斗力的根本。

借鉴

他山之石，可以攻玉。有军迷说，此次我们的改革体现出“我兔其实也是美粉”，但其实，今天的美国作为市场经济最成熟的国家，其退伍军人安置措施，也明显遵循了社会背景和现实需要，是历经许多经验教训总结而来，具有相当的合理性，值得中国借鉴。

比如，从一战到1973年间，美国也曾经实行过义务兵役制度，其退伍军人的安置方式也历经多次变化，中间不是没 有出过重大问题。早在一战结束后，大量的退伍老兵重返社会时候就发现自己原先的工作岗位已经被挤占，而许诺的服役补偿金又迟迟无法到位。结果，他们组成的“补偿金远征军”占领了首都华盛顿2月之久，最后麦克阿瑟、艾森豪威尔和巴顿等人，指挥着骑兵和坦克部队将其驱散。

1989年，美国成立了退役军人事务部，目前是仅次于国防部的内阁第二大部。它主要担负七大任务：

●发放残疾抚恤金、死亡抚恤金、退休金和参战补助金；

●资助退役士兵大学教育；

●为退役军人提高医疗服务，开展医疗科学研究；

●提供退役军人住房贷款担保；

●为退役军人提供就业帮助；

●管理退役军人人寿保险项目，监督退役军人和退役军人集体人寿保险项目；

●管理国家公墓。

同时，美国根据市场经济的特点，为退伍军人设立了诸多的福利待遇，通过了《国防法》《退役军人就业和再就业权利法》《现役军人与退役军人人寿保险条例》《伤残军人赔付条例》等法律法规，对退役军人作出了一系列具体、可操作的保障规定。

比如：美国政府对退役军人一律不负责安排工作，但提供较高的福利待遇和就业、培训、咨询等服务。《退役军人就业和再就业权利法》明确规定，退役军人在政府部门工作有优先权；在职业竞争考试中，退役军人加10分；残疾程度超过30%的，只要达到基本工作要求，可以免试；政府雇用各类辅助岗位人员时，首先从退役军人中招聘。

我们都知道，美国是完全的市场经济，政府对于企业事务没 有直接干预权，但相关其法案也明确规定，企业招聘人员时候，退伍军人应是优先对象。只有当招收数量未满员额时，才考虑其他人员。在退伍军人职业技能培训上，美国官方除了提供高额助学金，还规定退役军人最多可享受18个月的职业技能培训。

我们知道，美国政坛势力强大的保守主义一直崇尚“小政府”和“个人奋斗精神”，因此在社会福利方面不仅是世界上发达国家中的末流，甚至比不上一些经济状况较好的发展中国家。但在退役军人的医疗福利方面，却丝毫不吝啬。根据现行法律，退役军人及其家属可继续享受军队的“军人健康和医疗”待遇。在特定机构看病时，免交门诊医疗费；住院治疗，退役军人全部免费，家属部分减免。

2000年-2021年美国退伍军人事务部财政支出预算 来源：美国行政管理和预算局

事实上，美国社会军人之所以地位较高，显然是跟其军人素质分不开的，而军人队伍高素质的保持，则离不开让军人具有退役安全感的一系列法案。有了这个基础，美军才敢放胆在1973年改为志愿兵役制，打造一支职业化和知识化的军队，以维持军官和士官队伍人才优化结构。

对我们来说，显而易见，未来中国的经济发展路线仍然不会脱离改革开放以来确定的方向，只会全面深化改革；在经济市场化日益成熟的社会中，如果继续采取计划经济时期的思路继续退伍军人安置问题，显然无法适应社会形势，因此，必须有全新的部门来专门负责这一事务。

从负责人的选择看，该部门的首任部长是孙绍骋，他曾在民政部优抚安置局局长的任上呆了八年，也曾是全国双拥工作领导小组副组长、国防动员会委员、民政部副部长，可以说对退伍军人的安置优抚工作并不陌生。

从这个角度来说，无论是习总提出的“绝不让英雄流血又流泪”，还是此次明确建立“退役军人事务部”，都可谓恰逢其时。

文/千里岩

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责任编辑：霍宇昂