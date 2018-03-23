政府工作报告中的这件大事 蔡奇陈吉宁立刻抓落实

原标题：政府工作报告提到的这件大事，两会刚闭幕，蔡奇陈吉宁立刻抓落实

撰文 | 王皓 高枝 摄影 | 同军

全国“两会”刚刚闭幕，昨天，市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁用一整天时间就全力打好蓝天保卫战深入调研。蔡奇强调，好天气要一天一天去争取，治理PM2.5要一个微克一个微克去抠。我们要切实增强责任感使命感紧迫感，一刻也不停歇地落实好各项治理措施，坚决打好蓝天保卫战，增强人民的蓝天幸福感。市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林参加。

整治工业大院

大兴区和通州区处在首都蓝天保卫战的重点防线。市领导首先来到大兴区北臧村镇工业大院拆迁整治现场，该镇去年通过清理工业大院、散乱污企业腾退土地约8000亩，减少燃煤4.5万吨，减少用水95万吨。据了解，大兴区去年全年共拆除工业大院61个，初步匡算每年减少物流车辆约1130万辆次。整治之后污染少了，环境好了，得到了群众的普遍支持和称赞。

先进环保仪器加强检测

重型柴油车是本市大气污染治理的重点。市领导来到京开高速榆垡检查站，实地察看大货车排放检测情况。今年以来相关部门加大检测力度，截至目前全市已检测进京重型柴油车1.3万辆，检出率大幅提升。

执法人员上路检查

蔡奇向高速路边辛勤工作的交警、环保联合执法人员表示慰问。他说，数据的上升体现了你们的工作成绩，要进一步提高检测技术、规范检测标准，努力确保数据真实全面准确。

慰问联合执法人员

位于亦庄的北京市机动车排放管理中心，是各类车型进入北京市场的环保安全关口。蔡奇在这里详细了解全市大气污染防治情况。当得知该区域空气质量排名靠后，蔡奇当即问在场的相关负责人，主要污染源有哪些？今年打算怎么治理？他要求加大工作力度，把措施抓实，尽快赶上来。

入户了解农村“煤改电”

通州区去年采暖季前完成了12.5万户煤改清洁能源任务，基本实现了全区“无煤化”。蔡奇走进潞城镇崔家楼村张万宗老人家中了解“煤改电”情况。老人高兴地说：“又暖和又干净，还比过去烧煤省钱。”蔡奇说，“煤改电”在改善百姓生活的同时，还不增加群众的生活负担，这就是实实在在的获得感。蔡奇还察看了国网北京市电力公司电能替代实验室，了解多种新型家庭能源综合利用技术研发情况。

和电网老总一起算“煤改电”农家账

调研路上，通州区、大兴区和市环保局、经信委、农委、交通委、交管局负责人分别汇报了情况，市领导带大家看成绩、找差距、想办法、议思路，明确目标，坚定信心。座谈会上，市领导与大家一道深入讨论，明确工作路径。

蔡奇指出

大气污染防治是一项长期艰巨的任务，从治理目标、治理任务、治理阶段和治理基础来看，我们目前仍处在爬坡迈坎的关键阶段，面临的形势还很严峻。大气污染防治是重大民生工程，也是重大政治任务，我们必须毫不松懈、紧抓不放，坚决打赢蓝天保卫战。

蔡奇要求

要抓好重点领域减排，进一步巩固“两散”治理成果，年内要基本实现平原地区“无煤化”，严防“散乱污”企业复产复工，确保动态清零；下大力气破解机动车污染治理和扬尘治理这两个难题，制定专门的治理方案，狠抓属地和行业责任落实；进一步推动形成绿色生产和生活方式，推进生态保护修复，鼓励绿色出行，倡导绿色消费。

蔡奇指出

要加强大气污染防治精细化管理。大气污染防治正处于从大规模工程治理减排向精细化管理减排过渡的阶段，要在体制机制、法规、标准、政策、科技等方面综合发力。体制机制方面要完善区域联防联控机制，加强多部门联合管理执法，优化提升各级环保力量；法治保障方面要开展《北京市大气污染防治条例》修订、机动车排气污染防治立法调研，解决违法成本过低、存在法律盲区等问题，制定完善相关排放标准；政策集成方面要不断完善环境经济政策，建立健全排污许可证管理体系，研究建立环保领域失信行为联合惩戒等工作机制；科技支撑方面要加强大气污染源识别，摸清污染底数，开展新技术在环境监测、评价、管理方面的研发应用。

蔡奇强调

狠抓环境保护责任落实。切实落实好环境保护“党政同责、一岗双责”要求，形成齐抓共管的环境保护格局。继续强化对各区、各街乡镇空气质量排名通报工作，深入开展市级环保专项督察和整改“回头看”，依法依规强化监督执纪问责，把责任钉牢在街乡镇、企业、工地。要进一步营造良好的社会氛围，加大科普宣传，提高全社会的环保意识，主动回应社会关切，遇到重污染天气及时做好舆论引导。

陈吉宁说

打好蓝天保卫战，是总书记对北京的要求，也是落实以人民为中心发展思 想、推动首都高质量发展的重要内容。要进一步加大工作力度，提高治理的科学性和系统性。重点抓好重型柴油车治理，落实检查责任，改进检测装备，尽快建立氮氧化物检测技术方案，提高检测效率和查处率，定期通报各区检查数据，加大处罚力度，提高处罚效果，同时以公交和物流车辆为重点，加强本市机动车污染治理。要坚持做好“煤改电”工作，选好技术路线，建立设备选择机制，鼓励农户房屋节能改造，降低工作成本。要依法坚决清零“散乱污”企业，紧盯工业大院集中的重点乡镇，加快制定分行业污染排放特别是无组织排放标准，用好科技监测手段，推动产业升级转型。要在控制好道路、工地扬尘的同时，注意发挥自然生态系统的降尘作用，加强公园、农地等方面的扬尘治理。要加强精细化治理，尽快建立VOC排放清单，建立区域传输监控体系，强化联防联控，凝聚社会共识，形成全社会共治共享的大气治理格局。

知多一点

关于蓝天保卫战，总书记和总理这么说

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中说：

从现在到二〇二〇年，是全面建成小康社会决胜期。……特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

……

着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。

李克强总理在政府工作报告中说：

推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。

责任编辑：张岩