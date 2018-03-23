吴英获减刑 由无期减为有期徒刑25年

原标题：浙江高院依法将吴英的刑罚减为有期徒刑

2018年3月23日，浙江省高级人民法院依法公开开庭审理罪犯吴英减刑一案，当庭作出裁定：将罪犯吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利十年。

2012年5月21日，浙江省高级人民法院以集资诈骗罪，判处吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。判决发生法律效力后交付浙江省女子监狱执行。死刑缓期执行期满后，浙江省高级人民法院于2014年 7月 11日作出（2014）浙刑执字第484号刑事裁定，将罪犯吴英的刑罚依法减为无期徒刑。

鉴于罪犯吴英减为无期徒刑后确有悔改表现，浙江省女子监狱依法提出减刑建议，建议将吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利期限改为十年。经浙江省监狱管理局审核，报送浙江省高级人民法院审理。2018年3月23日，浙江省高级人民法院在浙江省女子监狱依法公开开庭审理了此案。浙江省人民检察院指派检察员出庭履行职务，浙江省监狱管理局和浙江省女子监狱分别指派警官出庭执行职务，罪犯吴英到庭参加诉讼。吴英的亲属吴永正等人、杭州市西湖区西溪街道基层代表参加了旁听。

庭审中，合议庭依法组织各方进行了举证、质证，并听取了各方意见。经审理查明：吴英在减为无期徒刑后，能服从管教，积极改造；遵守监规纪律，无违规扣分；认真参加政治、文化、技术学习，成绩良好；积极参加劳动，努力完成劳动任务；期间共获得9个表扬。

浙江省高级人民法院裁定认为，罪犯吴英在无期徒刑服刑期间，确有悔改表现，符合减刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第八十条、第五十七条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十二条第二款以及最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第十条、第十一条之规定，依法将罪犯吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利十年。

来源：浙江天平

责任编辑：张岩