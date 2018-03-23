美国要对中国商品下手了 中国这样回应

原标题：美国要对中国商品下手了！美股暴跌，中国这样回应

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特朗普签署备忘录将对中国商品大规模征收关税

美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。中国商务部此前表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。

根据当天签署的备忘录，美国贸易代表办公室将在15天内制定对中国商品征收关税的具体方案。

同时，美国贸易代表办公室还将就相关问题向世界贸易组织起诉中国。

此外，美国财政部将在60天内出台方案，限制中国企业投资并购美国企业。

当天早些时候，白宫官员在吹风会上说，涉及征税的中国商品价值大约500亿美元。

美国贸易代表办公室去年8月宣布对中国发起“301调查”。所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁，包括撤销贸易优惠、征收报复性关税等。这一调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有强烈的单边主义色彩。

美国信息技术创新基金会日前发布的一份研究报告显示，如果特朗普政府对从中国进口的信息和通信技术产品征收25%的关税，这将导致美国经济未来10年损失约3320亿美元。

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纽约股市22日收盘下跌

纽约股市三大股指22日收盘下跌，其中，道琼斯工业平均指数收盘暴跌逾700点。

美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

分析人士指出，特朗普的贸易保护主义措施令投资者恐慌情绪加剧。

截至当日收盘，

道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌724.42点，收于23957.89点，跌幅为2.93%。 标准普尔500种股票指数下跌68.24点，收于2643.69点，跌幅为2.52%。 纳斯达克综合指数下跌178.61点，收于7166.68点，跌幅为2.43%。

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商务部发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单！

2018年3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。商务部新闻发言人就此发表谈话。

该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

美方以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行为实际上构成保障措施。中方根据世贸组织《保障措施协定》有关规定，制定了中止减让清单。如果中美未能在规定时间内达成贸易补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；中方将在进一步评估美措施对中国的影响后实施第二部分清单。中方保留根据实际情况对措施进行调整的权利，并将按照世贸组织相关规则履行必要程序。

美国以“国家安全”为由限制产品进口的做法，严重破坏以世贸组织为代表的多边贸易体系，严重干扰正常的国际贸易秩序，已遭到多个世贸组织成员的反对。中方也通过多层次、多渠道与美方进行了交涉，将在世贸组织框架下采取法律行动，与其他世贸组织成员共同维护多边贸易规则的稳定和权威。

中美作为世界前两大经济体，合作是两国唯一正确的选择，希望双方从中美大局出发，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促进中美经贸关系健康稳定发展。中方敦促美方尽快解决中方的关切，通过对话协商解决双方的分歧，避免对中美合作大局造成损害。

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中国驻美国大使馆关于美301调查结果的声明

美方无视中美经贸关系互利共赢的本质和中美两国通过对话协商妥处分歧的共识，罔顾各方理性声音，执意推进301调查并公布所谓裁定，这是典型的单边贸易保护主义做法。中方对此强烈不满、坚决反对。

一直以来，中方本着相互尊重、合作共赢的原则，为解决中美经贸问题作出了大量努力，显示了极大诚意，并提出了合理建议。中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。

美方此举也将“搬起石头砸自己的脚”，直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益，也会对国际贸易秩序和世界经济稳定造成负面影响。

希望美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，以免从损人的目的出发，以害己的结果告终。

责任编辑：张岩