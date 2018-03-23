云南涉毒死缓犯逃脱被抓：18岁起5次获刑 3次入狱

原标题：云南涉毒死缓犯逃脱被抓回：18岁起共五次获刑 曾3次入狱

据云南省公安厅消息，3月23日9时46分许，在杭瑞高速小白营服务区脱逃的德宏州看守所运送昆明投狱的在押人员黄德军（男，汉族，36岁，初中文化，湖北房县人），经云南省公安厅调集大理、德宏、楚雄、保山等地公安机关警力连续奋战30小时，在大理州大理市下关镇关巍路口附近被大理警方成功抓获。

目前，相关工作正在抓紧开展中。

22日凌晨3时30分许，云南省德宏州看守所涉毒死缓犯人黄德军，在从看守所转至昆明监狱途中，趁上厕所时溜窗脱逃。云南省公安厅发布A级通缉令，并悬赏最高10万元奖励。

澎湃新闻根据通缉令所披露出生日期、身份证号码和籍贯信息，登陆裁判文书网搜索后发现，黄德军从18岁开始犯罪，曾因盗窃罪、抢劫罪、非法侵入住宅罪四次被判刑，三次入狱，被判刑期共9年10个月。

上述通缉令显示，黄德军出生于1982年11月17日，身份证号为420325198211170033，籍贯湖北省十堰市房县城关镇东街98号。

澎湃新闻根据其出生日期、身份证号码和籍贯信息登陆裁判文书网搜索发现，一份案号为（2013）甬象刑初字第440号判决文书披露黄德军的4次犯罪经历。

上述判决文书显示，2000年9月18日，刚满18岁的黄德军因犯盗窃罪、抢劫罪被湖北省房县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。

2003年11月10日，仍处在缓刑期内的黄德军再次因犯盗窃罪被湖北省房县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元，撤销原判决中宣告缓刑的执行部分，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，2009年1月21日刑满释放。

出狱未满一年，黄德军再次犯罪。2009年12月28日，他因犯非法侵入住宅罪被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑十个月，2010年7月25日刑满释放。

2013年3月31日，黄德军又因涉嫌犯盗窃罪被象山县公安局传唤。2013年7月17日，浙江省象山县人民法院作出上述（2013）甬象刑初字第440号判决判决，该判决书披露，离上一次犯罪出狱未满两年，2012年10月至2013年3月间，黄德军曾伙同他人五次使用液压钳，在象山县境内流窜盗窃烟酒副食品商店，偷盗香烟、现金等物品。最终，黄德军因犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。

至此，黄德军被判刑期共9年10个月。

出狱后的黄德军又流窜至云南，继续犯罪。通缉令显示，2016年10月21日，黄德军因涉嫌运输毒品，被芒海边境检查站抓获，并于当年10月23日，被押送芒市看守所，后被转至德宏州看守所。2018年3月9日，黄德军被云南省高院判处死刑，缓期两年执行。22日凌晨3时30分许，云南省德宏州看守所涉毒死缓犯人黄德军，在从看守所转至昆明监狱途中，趁上厕所时溜窗脱逃。

3月23日9时46分许，黄德军在大理州大理市下关镇关巍路口附近被大理警方成功抓获。

责任编辑：张岩