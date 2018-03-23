国务院机构改革排名第一的这个部门 有何不一般

日前，国务院机构改革方案落地。其中，不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局，组建新的自然资源部。

自然资源部是新成立的国务院组成部门之一，也是此次国务院机构改革方案列为首位的国家部委。

根据方案，自然资源部负责对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

胡敦煌 摄（来源：中新网）

这个部门不一般

除了国土资源部原有的职责之外，这个全新的部门还获得了国家发改委编制主体功能区规划的职责、住建部的城乡规划管理职责，以及水利部、农业部、林业局、海洋局对水资源、草原资源、森林、湿地资源以及海洋等自然资源的确权登记管理权。

简言之，中国960万平方公里的陆地和300万平方公里的海洋国土上，土地、水、森林、草地、矿产等绝大多数自然资源的调查、开发利用空间规划以及监管均由这个新部门负责。

一位不愿具名的专家告诉国是直通车记者，此番整合了8个部门在规划、确权登记等领域职能的自然资源部权责极大，这次改革的力度之大，远远超出了外界预期。值得特别注意的是，这一新部门的成立将使其突破单一的行政管理范畴，真正成为自然资源国家所有权的行使主体。

李忠果 摄（来源：中新网）

中共十九大报告提出，要设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责。自然资源部无疑就是这一决策的落地机构。

我国宪法规定，矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源属于都属于国家所有，即全民所有（法律规定属于集体所有的除外），由国务院代表国家行使所有权。但尚没有明确由哪个部门代理或托管，自然资源资产在法律上缺乏具体明确的代表主体。

分析认为，由自然资源部统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，可以避免因自然资源“无主”而被肆意破坏的“公地悲剧”。

法律上明确身份之外，自然资源部的主要职责也备受关注。

前述专家指出，组建后，自然资源部最主要的职责之一就是把好“一头一尾”两道关。“一头”是前期统筹各类自然资源规划的编制，打破以往“九龙治水”、各部门编制的规划“打架”的情况；“一尾”则是通过确权登记等，检验规划是否真正落地。“一头一尾”形成闭环，最大程度地减少地方不遵规划办事，或者“打擦边球”的可能。

此外，由一个统一部门摸清各类自然资源家底和开发利用情况，也可以为领导干部自然资源离任审计等新改革奠定基础。

国土资源部调控和监测司巡视员董祚继在接受中新社国是直通车记者采访时表示，新成立的自然资源部至少有三大职能：

一是生态空间用途管制。如今我们面临的许多生态、环境问题都因国土空间开发不当造成，因此，从源头上解决问题的方式就是推动“多规合一”，对生态空间进行严格的用途管制。

二是自然资源资产管理。资源和资产相对独立，但不能完全分离。自然资源资产大致分为集体所有和国家所有两部分。对于集体所有的，目前的改革方向是“还权赋能”，尽可能地实现农村集体资产的显化；针对国有部分，需要在保护生态保护的同时，做好自然资产保值升值，这就需要对资源进行调查，节约集约利用，对自然资源开发的总量、强度等进行控制。

三是国土整治。针对已经形成的、历史遗留问题等进行生态修复，包括“三旧改造”、黄土高原治理、海岸带治理等等。

如此，由一个部门负责全部自然资源的空间规划和监管，能够让统一调查、统一规划、统一监督和统一整治成为可能，能够大大提高管理效能，推动高质量发展。

董祚继解释说，在统一标准和分类之下，林地、草原、土地、海洋等家底数据能够真正形成体系，避免数据交叉重叠。过去各个部门之间不承认对方数据等情况将不复存在。

涵盖生产、生活、生态的总体规划将统一为一个整体，下设各类专项规划，避免地方因规划太多、内容不一致而无所适从。过去，一个项目可能符合土地规划但不符合林地规划因此无法实施，或者符合城乡规划但不符合土地规划，也无法推进，如此一来推诿扯皮现象增加，导致效率下降。

未来，在土地督查的基础上，或形成统一的自然资源保护、利用等监督和督查体系，目前已经在许多地方联网的不动产统一登记，将为此提供支撑；同时，对历史遗留问题进行统一的国土整治和生态修复。如此才能让珍贵的自然资源时刻处于健康有力的保护和监管体系中。

中新社记者 瞿宏伦 摄（来源：中新网）

这个挑战不一般

组建和“掌舵”职责如此巨大的新部门自然意味着极高的挑战。接下这样一个重担的，是时任黑龙江省长的“65后”高官陆昊。

告别东北黑土地，他将接掌全新成立的自然资源部。摆在这位年轻部长面前的最大考题是如何做好自然资源开发、利用、保护的“开路先锋”。

陆昊的履历让不少人印象深刻。1967年6月，陆昊生于陕西西安的一个普通知识分子家庭，18岁时被保送入北京大学学习。

从政后，陆昊曾多次刷新最年轻官员的纪录：他35岁时出任北京市副市长，41岁时任共青团中央书记处第一书记，彼时他成为中国最年轻的正部级官员。2013年，46岁的陆昊当选黑龙江省省长，成为当时中国最年轻的省长。

直面问题、不惧挑战是陆昊给旁人的印象。

2016年3月，面对“龙煤集团欠薪事件”，陆昊坦承几天前所透露的信息有误。他直言：“井下职工确实有欠薪的，这个事情，我说错了”，并且强调“错了，就是错了，错了就要改。”

同年全国两会期间，针对黑龙江曝出的“天价鱼事情”，陆昊也没有回避问题。他说：“（天价鱼）在我看来不是偶然的，有相当一部分基层干部和企业经营者在树立接受社会和舆论监督方面的意识还有明显差距。”他认为，这样的事件是改进工作的极好机会，因为给了相关部门机会集中深刻反省。

如今，离开东北“黑土地”，转战自然资源部这一新的政治舞台，被委以重任的陆昊需要直面更多全新的问题和挑战，首当其冲的可能包括：如何理顺多个部委的自然资源管理职能，当好自然资源管理的开路先锋，大刀阔斧推动内外部事务整合等。

责任编辑：桂强