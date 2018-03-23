我国海警转隶武警后首巡钓鱼岛 日本“冷静应对”

原标题：海警转隶武警后首巡钓鱼岛 日本“冷静应对”

[观察者网综合报道]据国家海洋局网站3月23日消息，当日，中国海警2305、2501、2304舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。

据了解，此次巡航是在近日公布《深化党和国家机构改革方案》中涉及跨军地改革具体调整方案——海警力量转隶武警部队后的首次。日本政府立即将相应机构升级应对。

日本防卫相小野寺五典（视频截图）

在中国将海警转隶武警部队后，似乎让日本官方有些“烧脑”。

日本NHK电视台23日报道称，中国海警船进入钓鱼岛12海里后，日本政府将设置在首相官邸危机管理中心的情报联络室，立即升级为官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视（每逢可能升级的“紧急事态”，日本政府经常采取这一措施，意图加强收集情报和“警戒”）。

共同社23日报道称，日本防卫相小野寺五典在23日的记者会上，就中国将海警队伍划归武警部队的机构改革方案称，“关于钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）相关局势，为避免局势无端升级，将继续冷静地应对”，表示将关注有关局势。

小野寺还强调：“为彻底保卫领土、领海和领空，将在警戒监视和信息收集方面做到万无一失。”

日本第11管区那霸海保总部透露，北京时间23日上午9点本左右，3艘中国海警船组成编队依次进入钓鱼岛12海里巡航。9点40分左右，3艘中国海警船在钓鱼岛最大岛西北偏北12公里至21公里处海域继续巡航。那霸海保总部出动巡逻船，对中方公务船不断发出“警告”，并对中方船只进行跟踪和监视。

根据日方的统计，这是中国公务船进入2018年以来第6次进入钓鱼岛12海里巡航。

责任编辑：张义凌