全国乱穿衣预警地图发布 你乱了吗？(图)

原标题：全国乱穿衣预警地图出炉 带你稳稳度过二八月

中国天气网讯 俗话说“二八月乱穿衣”。眼下刚进阴历二月，气温就被按下了“随机键”。前两天多地还在降温，但未来一周（21-27日），升温将迅速占领全国大部。大街上，“短裤与秋裤齐飞，穿貂共露腰一色”的混乱状况将再次上演。为此，中国天气网贴心奉上全国乱穿衣预警地图，让你在乱穿衣的时节，妥妥地稳起来。

今天进入春分节气，气温也将开启全面回升模式。其中，近期气温偏低的长江以北地区，升温的力度也更大，到本周末的累积升幅普遍会在10℃以上，部分地区15℃以上。

具体来看，未来一周，河南、江苏、江西、浙江等地以及黑龙江和吉林的部分地区升温最为明显，升幅或超15℃，如果没跟紧“一秒换季”的节奏，就容易出现“你穿着貂她露腰”的乱穿衣终极画面；东北大部、华北中南部、黄淮和江淮大部等地升幅则在10℃-15℃之间，你露着脚踝时，隔壁可能秋裤还穿在身上；内蒙古中部、陕西、山西、西南和华南等地，气温变化则相对小一些，大家乱穿衣的情况也不会那么明显。

常年阴历二月也是北方温差增大的时节。据中国天气网统计，阴历二月黑龙江大部、河北、山西和陕西南部等地昼夜温差超15℃的天数为5-10天，一天内气温变化乱到心塞；内蒙古中西部、河北、陕西、陕西北部等地有半个月昼夜温差超15℃，一天内气温上蹿下跳，穿衣服更是乱到精分。而在南方，由于夜间最低气温回升，所以昼夜温差较小，不会出现早晚乱穿衣的困扰。

中国天气网友情提示：未来一周，升温来势汹汹，大家记得提前关注预报，增减衣服，避免出现你一出门，就发现自己和周围的每一位都相隔2个季节的尴尬情况。 至于昼夜温差较大的地方，各位可以试试“洋葱穿衣法”，多套几层，根据一天气温变化来选择衣服件数。希望大家二八月衣不乱，出门白眼不乱翻。（图中部分素材来源：新浪微博@恶搞emoji）

责任编辑：桂强