美国军舰进入中国南海岛礁附近 国防部:警告驱离

原标题：国防部新闻发言人任国强就美国军舰进入中国南海岛礁邻近海域发表谈话

资料图：美国海军“马斯汀号”驱逐舰

3月23日，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域。中国海军570舰、514舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，美方一再派军舰擅自进入中国南海岛礁邻近海域，其行为严重损害中国的主权和安全，违背国际关系基本准则，危害地区和平稳定。美方这种做法破坏中美两国两军关系氛围，造成双方海空兵力近距离接触，极易引发误判甚至海空意外事件，这是对中方的严重政治和军事挑衅。中国军队对此坚决反对。

中国一贯尊重并致力于维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何人借“航行自由”之名行违法挑衅之实，损害沿岸国主权和安全，危害地区和平与稳定。我们要求美方切实尊重中国的主权和安全，尊重地区国家维护和平、稳定与安宁的强烈共同愿望，不要无事生非、兴风作浪。美方的挑衅行动只会促使中国军队进一步加强各项防卫能力建设，坚定捍卫国家主权和安全，坚定维护地区和平稳定。

责任编辑：桂强