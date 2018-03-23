山东提高黑社会犯罪线索举报奖励:2万元提至5万元

记者3月22日从山东省公安厅了解到，山东提高黑社会性质组织犯罪线索举报奖励额度，公安机关查证属实并以黑社会性质组织罪名移送起诉的，对举报人一次性奖励金额由20000元提高至50000元。

3月21日，山东省公安厅、山东省财政厅发布关于修订《山东省黑恶霸痞违法犯罪举报奖励办法》的通知。修订内容为：

《办法》第一条，将“为深入推进全省打黑除恶专项斗争”修改为“为深入推进全省扫黑除恶专项斗争”；

《办法》第十一条第一款，修改为“公安机关查证属实并以黑社会性质组织罪名移送起诉的，奖励人民币50000元”。

其余内容按《办法》规定执行。

附：山东省黑恶霸痞违法犯罪举报奖励办法（修订版）

第一条 为深入推进全省扫黑除恶专项斗争，鼓励社会公众踊跃举报黑恶霸痞违法犯罪，严厉打击黑恶霸痞违法犯罪活动，制定本办法。 第二条 本办法所指黑恶霸痞违法犯罪线索包括黑社会性质组织犯罪线索、恶势力犯罪集团线索、涉恶类犯罪团伙线索、涉恶常见各类霸痞犯罪线索和黑恶犯罪团伙案件在逃人员线索。

（一）黑社会性质组织应当同时具备以下特征： 形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

（二）恶势力犯罪集团是指符合《中华人民共和国刑法》第二十六条关于犯罪集团（三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织）的法定条件，主要实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、组织、强迫妇女卖淫以及聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等其他妨害社会管理秩序类违法犯罪活动的犯罪组织。

（三）涉恶类犯罪团伙是指3人以上共同实施故意伤害、强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫等犯罪的犯罪团伙。

（四）涉恶常见各类霸痞犯罪是指强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪。

第三条 本办法所称的黑恶霸痞违法犯罪线索举报奖励具体范围指：

（一）公安机关未发现或掌握的黑恶霸痞违法犯罪线索；

（二）已立案侦查的黑恶霸痞违法犯罪嫌疑人所实施，但公安机关尚未发现或掌握的犯罪案件；

（三）公安机关正在追捕的黑恶犯罪团伙案件犯罪嫌疑人的具体藏匿地点或活动路线。

第四条 本办法的奖励对象为举报山东省范围内黑恶霸痞违法犯罪活动的公民、法人和其他组织（以下统称举报人）。

第五条 举报人举报时，应尽可能详细提供发生黑恶霸痞违法犯罪行为的时间、地点、过程等情况，以及犯罪嫌疑人的姓名（绰号）、住址、通讯方式、主要体貌特征、活动路线、藏匿地点及是否持有枪支、管制刀具等情况。

第六条 各级公安机关应明确本单位举报受理机构和人员，通过多种方式和途径向社会公众公布线索举报专用电话、邮寄地址、电子信箱等。

第七条 举报人可采取实名或匿名，通过当面举报、信函、电话、网络通信或其他方式进行举报。 实名举报的应提供举报人姓名、身份证号码及联系方式等情况。匿名举报时，举报人可使用6位数以上的密码作为本人代码，公安机关以密码确定举报人并反馈、奖励。

第八条 举报人可以向全省各级公安机关举报黑恶霸痞违法犯罪。各级公安机关按照“谁受理、谁反馈、谁奖励”的原则，积极受理各种方式的举报，及时查证并反馈、奖励。

第九条 公安机关对举报人提供的黑恶霸痞违法犯罪线索一般在3个月内核查完毕，重大、复杂线索可适当延期。除无法通知或有碍核查外，线索核查情况都应当向举报人反馈。

第十条 黑恶霸痞违法犯罪线索举报奖励按照分级负责的原则，由县级以上公安机关具体实施。举报奖励资金由同级财政保障，列入公安部门预算，接受审计、监察部门的监督。

第十一条 举报人举报的黑恶霸痞违法犯罪线索，经查证属实，按下列标准对举报人给予一次性奖励：

（一）公安机关查证属实并以黑社会性质组织罪名移送起诉的，奖励人民币50000元；

（二）公安机关查证属实并以犯罪集团移送起诉的，奖励人民币10000元。

（三）公安机关查证属实并以涉恶类犯罪团伙具体罪名移送起诉的，奖励人民币5000元。

（四）公安机关查证属实并以涉恶常见各类霸痞罪名移送起诉的，奖励人民币1000元。

（五）公安机关根据线索抓获黑社会性质组织、犯罪集团头目或主犯的，奖励人民币5000-10000元；抓获黑社会性质组织、犯罪集团骨干成员的，奖励人民币2000-5000元；抓获其他一般成员的，奖励人民币1000—2000元。 同一举报人在同一案件中，分别发挥上述不同作用的，应当重复奖励。

第十二条 对举报线索实行首报奖励和次报补充奖励机制。对多人举报同一线索的，原则上只奖励第一举报人；对于补充举报新线索的，视具体情况予以奖励。举报顺序以公安机关受理举报的记录时间为准。

第十三条 举报人根据公安机关发布的公告或通缉令提供黑恶霸痞违法犯罪线索的，按照公告或通缉令规定的奖金数额予以奖励，不再按本办法重复奖励。

第十四条 有下列情形之一的，不属于奖励范围：

（一）犯罪嫌疑人、被羁押人员、服刑人员检举揭发的；

（二）公安机关事先掌握的；

（三）国家工作人员在其职责范围内知悉的；

（四）负有特定义务的人员举报的；

（五）其他不属于奖励范围的情况。

第十五条 举报人提供的黑恶霸痞违法犯罪线索符合奖励条件的，公安机关办案单位应当在查证属实或破案后5个工作日内提出奖励对象和金额，经主管部门和警务保障部门审核后，报公安机关负责人审批。审批通过后，公安机关应在10个工作日内通知举报人领取奖金，匿名举报或无法通知的，公安机关在当地相关媒体上进行公布。 举报人应当在接到公安机关领取奖金通知后30日内，匿名举报人应当在公安机关在媒体发布领取奖金信息后90日内，与公安机关联系并领取奖金，逾期不领取的，视为放弃。

第十六条 奖金领取方式：

（一）举报人到公安机关指定地点当面领取奖金的，举报人需提供有效身份证件，并简述线索内容。

（二）举报人委托他人领取奖金的，领取人须携带举报人授权委托书连同本人及举报人有效身份证件，并简述线索内容。

（三）匿名举报人本人或委托他人领取奖金的，需提供举报人代码（匿名举报时提供的密码），并简述线索内容。

第十七条 严禁借举报之名诬告陷害他人或虚报冒领奖金，违者依法追究其法律责任。

第十八条 公安机关对举报材料严格保密，保障举报人的安全。对违反工作纪律和保密规定造成严重后果的，依法依纪追究其相关责任。

第十九条 人民群众举报违法犯罪线索的行为，应当受到社会的尊重和法律的保护。对打击报复举报人的，公安机关将及时查处，并依法追究其法律责任。

第二十条 本办法由山东省公安厅、山东省财政厅负责解释。

第二十一条 本办法自2017年12月25日起施行，有效期至2022年12月24日。（原题为《由2万元提至5万元！山东提高黑社会性质组织犯罪线索举报奖励额度》）

来源：齐鲁网

责任编辑：张岩