政务大楼前停车车头统一朝内？官方回应:不再要求

原标题 安庆大观区政务大楼前停车车头必须朝内？政协委员质疑

在安徽安庆市大观区政务大楼前停车，司机被要求车头统一朝内。对此，安庆市大观区政协委员陈一丹认为此举有悖安全合理性，建议实行人性化管理。3月19日，安庆市大观区区直机关事务管理局明确答复，对车辆停放方向不再做硬性要求。

安保人员曾要求驾驶员车头朝内停放。

据悉，随着大观区政府办公大楼的落成新建，办公条件得到了改善，门前停车位的增加也大大改善前来办事的老百姓停车难的问题。但是，做为大观区的政协委员，陈一丹在调查中了解到，大观区政务大楼的保安硬性要求车辆全部车头朝内停车。

通过查阅相关资料，陈一丹发现，法律法规虽没有对内部停车场明确提出停车相关要求，但是在安全合理的角度出发，各地交警、交管部门都给出提示：停车时，车头朝外安全合理，车头朝内停放不合理及给过往车辆通行会造成极大安全隐患。在大观区政协八届二次会议上，陈一丹为此提出了《关于区政府门前停车位安全管理的建议》，认为不能因美观而忽略安全问题，不能因美观而硬性要求驾驶员改变安全驾驶习惯停车。

3 月19 日，安庆市大观区区直机关事务管理局给陈一丹答复时表示，当初为了整齐划一，因此车辆停车入位时安保人员要求将车头朝内。安庆市大观区区直机关事务管理局表示，由于忽略了应急和突发事件撤离等情形，现对车辆停放方向不再做硬性要求。

相关链接 根据交警部门安全提示，车头朝外停放车辆的安全合理性：

1 防贼。这里有两方面的作用：一是如后面有墙或其他物体可以减少后备箱被盗的机率，二是前挡透明度比较高，行人可以很清楚看清车内情况，减少车内财物被盗的机率。

2 保障周边行车的安全。倒车进去时，车头在外有较大的摆动、调整空间，不易刮檫，而如果是倒车出来，车头则没有较大的摆动、调整空间，容易刮擦旁边停放的车辆。

3 应急。车辆电瓶没电，无法启动了，充电车辆无法靠近发动机，车辆无法启动需要拖车时，拖车无法将车辆拖出。

4 遇到突发事件，可快速撤离。遇到需要紧急撤离的情况，车头朝外可快速离开停车场。

来源：安徽网

责任编辑：张岩