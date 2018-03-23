新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

山西4月起全面开展跨省身份证异地受理

山西4月起全面开展跨省身份证异地受理
2018年03月23日 14:26 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：山西：4月起全面开展跨省身份证异地受理

　　新华社太原3月23日电（记者孙亮全、胡靖国）记者从山西省公安厅获悉，4月1日起，山西省所有户籍派出所全面开展跨省居民身份证异地受理工作。

　　根据日前下发的《关于在全省公安派出所全面开展居民身份证异地受理工作的通知》，山西省各级公安机关将成立工作专班，制定具体的工作方案，明确时间表和路线图，确保所有户籍派出所按期启动跨省居民身份证异地受理工作。同时组织开展业务和技术培训，指导基层单位和民警准确把握跨省居民身份证异地受理工作具体要求，熟练掌握技术流程。

　　此外，通知还要求在办理相关业务过程中，决不允许私设门槛给群众异地办证设置任何障碍。

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区