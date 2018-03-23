山西4月起全面开展跨省身份证异地受理

原标题：山西：4月起全面开展跨省身份证异地受理
新华社太原3月23日电（记者孙亮全、胡靖国）记者从山西省公安厅获悉，4月1日起，山西省所有户籍派出所全面开展跨省居民身份证异地受理工作。
根据日前下发的《关于在全省公安派出所全面开展居民身份证异地受理工作的通知》，山西省各级公安机关将成立工作专班，制定具体的工作方案，明确时间表和路线图，确保所有户籍派出所按期启动跨省居民身份证异地受理工作。同时组织开展业务和技术培训，指导基层单位和民警准确把握跨省居民身份证异地受理工作具体要求，熟练掌握技术流程。
此外，通知还要求在办理相关业务过程中，决不允许私设门槛给群众异地办证设置任何障碍。
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