全球最长滨海公路2020年开建:将串联广东14个地市

原标题：全球最长滨海公路2020年全面开建：将串联广东14个地市

全长1875公里，全球最长，连接14个地市、38个县（区）、164个乡镇（街道）、15个产业园区、20个滨海新区，串接7个滨海旅游组团，辐射72个A级以上滨海旅游景区……这一连串亮眼的数字，来自记者近日从广东省交通运输厅获悉的《广东滨海旅游公路规划》（以下简称《规划》）。

按照《规划》，2020年，广东滨海旅游公路各市路段将全面启动建设，到2025年，滨海旅游公路兼具交通运输、生态保护、旅游休闲的复合型功能将全面实现，全面支撑起我省沿海经济带的发展。

布局▶▶辐射72个A级以上旅游景区

按照《规划》，广东滨海旅游公路东起饶平县大埕镇粤闽界，由东往西经潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、深圳、东莞、广州、中山、珠海、江门、阳江、茂名、湛江等14个滨海城市，终于湛江市廉江市高桥镇粤桂界，长约1570公里。此外，滨海旅游公路设连接重要沿海海岛（半岛）并纳入省道规划的支线约305公里。

建成后广东滨海旅游公路主线和支线总里程约1875公里，将成为全球最长的滨海公路。

在《规划》中，滨海旅游公路将发挥最大的“连接”效应，沿途共连接38个县（区）、164个乡镇（街道）、15个产业园区、20个滨海新区。

同时，立足“交通+旅游”融合的发展理念，滨海旅游公路依山、就势、临海，串接起丰富的旅游资源，充分展现广东最美的海湾、岸线、沙滩、海岛、海洋生物等生态资源景观，沿途经过环珠江口、川岛―银湖湾、海陵岛―水东湾、环雷州半岛、大亚湾―稔平半岛、红海湾―碣石湾、汕潮揭―南澳等7个滨海旅游组团，辐射72个A级以上滨海旅游景区，其中5A级景区4个、4A级景区24个。

亮点▶▶快慢结合规划四大系统

《规划》提出，为了严格落实生态环境和海岸功能管控要求，顺应滨海地区的自然肌理，滨海旅游公路通过快速通道与慢行系统有机结合，规划了四大系统：车行系统、慢行系统、滨海风貌带、配套服务设施等。

其中，车行系统服务车辆正常的通过性交通，技术标准以需求为导向，结合建设条件因地制宜确定，原则上采用高等级普通公路标准；慢行系统主要服务休闲性骑行、徒步、观光等，与车行道并线或分离设置；滨海风貌带是公路两侧自然生态、人文风貌的展示区域，也是休闲活动和旅游服务设施相对集中的区域；配套服务设施包括为车辆服务的公路配套服务设施和为旅客服务的旅游配套服务设施。

此外，在纵向上，广东滨海旅游公路纵向分城市海滨段、旅游观光段、美丽乡村段、景观过渡段四类路段进行特色设计。滨海旅游公路全长1570公里的主线中，旅游观光段约703公里、城市海滨段430公里。

四类路段特色各不相同，城市海滨段经过城镇化区域，展示沿海城市风貌，主要服务城市集散交通，兼顾游客慢行休闲需求；旅游观光段经过旅游景区和生态视域良好区域，强化滨海旅游休闲功能，注重行车舒适性，服务游客慢行旅游观光需求等；美丽乡村段串联特色小镇、特色乡村等节点，突出乡镇特色文化，注重交通的通达性，服务游客体验观光需求等；景观过渡段经过旅游资源一般性区域，侧重交通的快速通过性。

进度▶▶2020年各市启动建设

对于滨海旅游公路的建设进度，《规划》中确定茂名、阳江和汕头等地市路段为全省示范工程，先行启动建设。

到2020年，滨海旅游公路各市路段全面启动建设，先行示范段的主体功能部分基本建成；建成若干滨海风貌带和特色服务设施示范工程。

到2022年，临海岸线自东向西的滨海旅游公路主体功能基本实现，与沈海高速公路（粤境段）共同形成提供差异化服务、功能互补的复合型公路走廊，全面提升我省滨海地区的交通运输服务水平，为沿海经济带提振发展、“交通+旅游”融合发展和特色小镇（滨海新区）加快建设提供交通支撑；若干具备条件的典范工程（先行段、示范段）全面完成。

到2025年，滨海旅游公路兼具交通运输、生态保护、旅游休闲复合型功能全面实现，国家东南沿海风景道广东段成为我省的新名片，沿线极具潮汕文化、广府文化、客家文化、琼雷文化和海丝文化的特色小镇、滨海新城在数量和品质上实现跨越发展，全面支撑我省滨海旅游转型升级。

来源：南方网

责任编辑：张岩