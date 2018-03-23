官员开玩笑的尺度有多大？ 这些玩笑开不得

来源：廉政瞭望杂志

原标题：官员开玩笑的尺度

卓别林曾经说过：“幽默是智慧的最高表现，具有幽默感的人最富有个人魅力，他不仅能与别人愉快相处，更拥有个快乐的人生。”

对于领导干部来说，幽默感同样重要。历史上一些有影响的领导人都非常具有幽默感，如林肯、丘吉尔、周恩来、里根等。1929年毛泽东在为红四军干部制定的《教授法》第六条中就明确规定：“说话要有趣味。”

幽默是工作中的润滑剂

领导与下属之间，玩笑有时能起到润滑剂与连心桥的作用。那些善于开玩笑的领导，比起刻板的领导，往往更能获得下属的亲近和尊重。

凡是与毛泽东交谈过的人，都为其幽默风趣的语言所折服。毛泽东经常与同事开玩笑，往往包含着对对方的鼓励和期许。一些经典桥段多年后还被人津津乐道。

长征途中，英勇顽强的许士友当上了红军军长，夹金山会师后的一次会议期间，毛泽东兴致勃勃对许士友开玩笑地说：“你现在是军长，不是战士了。我们共产党人的口号是：全世界无产者联合起来！你应该放眼世界嘛！世界之友不是更好吗？”许世友得名，也使其受用终身。

政治人物的一句玩笑话，有时还能传递出耐人寻味的深意。1982年，邓小平第一次访美，美国国务卿说：“中美建交，美国有很多人不支持，不理解，持反对态度；请问阁下，在中国内部有没有反对中美建交的？”邓小平随口回答：“有，台湾省就反对。”

能够让人会心一笑的幽默，更有赖于日常知识积累。2014年7月，习近平在拉美访问期间会见阿根廷布宜诺斯艾利斯市市长马克里，马克里为习近平准备了一把城市钥匙、一件博卡青年队10号队服。因为此前阿根廷国会已向习近平赠送了阿根廷国家队10号队服，习主席幽默地问道：“转会费多少？”大家都笑了。

善开玩笑，但别让外界过度联想

幽默是一种魅力，还能推进工作、改进作风。

一次会议开始前，体育总局排管中心官员王建平还和男排主教练谢国臣开起玩笑，让他“猜猜我是谁”。

一名县领导曾向笔者提到一件事。他到该县不久，遇到一名镇党委书记，两人都是烟民，这名镇党委书记掏出烟，递了过来。县领导拿着烟，瞅了瞅，随口调侃道：“你从镇长升了书记，抽的烟也提档升级了，七八十块啊。”

后来，县领导多次见过这名镇党委书记，对方依旧会主动递上烟，不过都是20块钱左右的香烟。再往后，纪委书记发现县里干部与自己见面时，抽的全是20块钱左右的香烟。

这名县领导说，当初说人家的烟提档升级，只是一句玩笑话，可人家不光记在心里，还流传出去，做了安排。不过，这也算是身体力行转作风、戒奢靡了。

不过，有一名西部地区地级市的领导，说了一句玩笑话，差点断送了人家的前程。

这名领导履新不久，外出调研。车上众人说说笑笑，气氛很融洽。一名局长说道，车上某记者是语言模仿大师，不妨请他再模仿一下，博大家一笑。这名记者多年来一直在采访报道市委主要领导的活动，久而久之，倒也能将前几任市委书记的语调模仿得像模像样。

记者见车上气氛不错，便模仿开来。此前三任市委书记的口头禅或是具有特点的腔调，都被他模仿了一道。车上的人大笑开来，连新来的领导也咧开了嘴。

笑过之后，领导又说：“你本事不错，恐怕我离开之后，你又该模仿我了吧。”此言一出，车上笑声渐停。

隔了一段时间，领导发觉外出调研时不见这名记者了。一问，才知道报社重新安排了记者来跟市委领导。隔了大半年，领导才在一个偶然场合得知，之前的记者被调职，就因为那场令人捧腹的模仿秀。

原来事后，市委办负责人专门与报社领导进行沟通，报社重新选派了记者，之前那名记者原本要提中干的事也被搁置下来。

这名领导把市委办负责人找来训了一通，说当天只是随口一说，顶多算个冷笑话。“你们不要瞎琢磨。”

一名退休官员介绍，官场中喜欢琢磨领导意思的人不少，有时领导的一句玩笑话，有人却要揣摩好一阵子。当真是言者无心，听者有意。他的一名老同事，开会前碰到县委书记，对方一句“你这身行头很精神，最近是不是有好事？”的玩笑话，让其激动不已，最终却啥事儿没有。

不少时候是下属想太多。不过，这名退休官员也说，在某些特定时间点或议题上，领导的一些玩笑确实容易让下属过度联想，因此也要把握分寸。

有些玩笑不仅开不得，而且要抵制

玩笑也有雅俗之分，对于领导而言，说一些低俗的玩笑，那就不是幽默感，而是缺乏起码的素质。

一名官场人士表示，一个地方尤其是官场内的低俗笑话泛滥程度，甚至可以从某种程度折射出政治生态。自己所在单位，以往的一把手对荤段子不仅容忍，甚至某种程度是喜闻乐见，因此一些人专门去搜罗段子以取悦领导。新来的一把手对各种低俗笑话深恶痛绝，单位内的那些段子大王立刻销声匿迹。

此前《人民的名义》热播时，曾有文章分析说，官场内讲荤段子的天花板在厅级。比如剧中的副市长丁义珍就曾当众飚荤段子。更高级的领导，如省委副书记高育良，志在副省长的祁同伟，花花肠子不少，低俗玩笑却是不会开的。

这篇文章的观点，倒也反映出一些实际状况。一个人身居高位后，好歹还得顾及形象。比如落马的江西省人大常委会原副主任陈安众，身上江湖习气颇重，甚至还将这种习气自夸为豪爽耿直。他做区长时，自己就是一个荤段子大王，当上市委书记以及后来跻身副省级后，说段子的时候少了，但对于下属们讲的各种段子，却是笑得合不拢嘴。

据当地人士介绍，陈安众外出调研时，曾让中巴车上的局长们每人讲一个笑话，尺度不论，只要能逗笑大家都行。有人说出低俗段子时，陈安众还赞不绝口。不过当下属请陈安众也讲一个时，他却拒绝了。后来人们知道了陈安众的脾性，私下调侃他“只听只笑，其实想要”。

多名官员表示，对于低俗玩笑，领导不仅开不得，也不应笑，并应该坚决抵制，这也有助于形成机关良好文化氛围。

建国后，在一次北京饭店的舞会上，向来温文尔雅的周恩来就罕见动怒。在舞会现场，周恩来见个别领导语言行为轻佻，当众拂袖而去。周恩来的卫士紧跟着出去，在拿大衣时把压在上面的别人的一件衣物弄掉到地上了。

周恩来借题发挥，斥道：“你是怎么搞的？这是不尊重人，是不礼貌，不文明！”所有人都明白，周恩来的那些话，是说给舞场上的那名领导听的。

早年在上海时，时任中央特科负责人顾顺章也是个喜欢讲低俗段子的人，但唯独在周恩来面前不会乱说。顾顺章明白，以周恩来的品行操守，对他讲的那些东西十分反感。

责任编辑：桂强