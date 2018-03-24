北京市委书记蔡奇:把冬奥办得像冰雪一样纯洁无瑕

原标题：蔡奇：把冬奥办得像冰雪一样纯洁无瑕

在冬奥会和冬残奥会动员大会上强调，要从严治党，廉洁办奥；全力以赴做好“北京周期”筹办工作

新京报讯 （记者吴为）冬奥筹办已正式进入“北京周期”。昨天上午，在北京冬奥组委办公地点首钢老厂区礼堂内，本市召开全面推进2022年冬奥会和冬残奥会筹办工作动员部署大会。

市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇强调，筹办好2022年北京冬奥会、冬残奥会是北京要全力办好的三件大事之一，更是北京的重大政治责任。全市要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对冬奥筹办的系列重要指示精神，进一步增强责任感和使命感，全市总动员，全力以赴做好“北京周期”各项筹办工作。

切实贯彻习近平对冬奥筹办的重要指示

蔡奇说，冬奥筹办已正式进入“北京周期”，全球目光聚焦北京。今天大会选择在冬奥组委办公地召开，目的是让大家现场感受冬奥筹办氛围，增强冬奥意识和办奥自觉性。

蔡奇指出，北京携手张家口申办2022年冬奥会，是以习近平同志为核心的党中央着眼于我国改革开放和现代化建设全局，作出的重大决策。习近平总书记对冬奥筹办的系列重要指示为我们做好筹办工作提供了根本遵循，要切实贯彻到筹办工作的各个方面。要进一步提高政治站位，深化对筹办北京冬奥会重大意义的认识。要深刻认识筹办北京冬奥会、冬残奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动；深刻认识北京作为“双奥城市”的巨大荣耀和责任；深刻认识“四个办奥”理念是新发展理念在冬奥筹办中的具体体现；深刻认识冬奥筹办是落实首都城市战略定位、牵引京津冀协同发展的有力抓手；深刻认识冬奥会是满足广大人民群众美好生活需要的重要载体。

把冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕

蔡奇指出，距离2022年冬奥会开幕还有不到4年时间。全市上下要迅速行动起来，形成强大工作合力，高质量、高效率完成好各项筹办任务。北京市要主动担负起主办城市责任，加强组织领导，强化统筹协调，加强督促检查，确保各项任务按时优质完成。全市各部门要主动对接中央对口部门，服从冬奥组委的统筹安排，主动上门为冬奥组委提供服务，同时加强相互之间沟通协调，做到心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳。要加强与河北省及张家口市的沟通联络，坚持三赛区协同作战，确保工作同向、进展协调。要加强学习，增强本领，把握筹办规律和特点，提高筹办质量和效率。要充分发挥集中力量办大事的体制优势，广泛动员社会力量参与支持筹办工作。要从严治党，廉洁办奥，确保把冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕。

北京2022年冬奥会和冬残奥会筹办工作安排

2015.8-2017.11 基础规划阶段（目前，此阶段各项任务已圆满完成。）

主要任务：●建立组委会组织架构、制定筹办工作总体规划，明确筹办各阶段具体任务；●确定冬奥会和冬残奥会愿景；●全面启动场馆和基础设施建设；●启动并实施市场开发计划，形成组委会第一版预算、人员计划；●有序推进赛事组织、赛会服务保障、宣传推广等工作。

2017.12-2019.9 专项计划阶段

主要任务：●编制各业务领域具体运行计划，细化人员、预算、物资等方面资源配置方案；●主要竞赛场馆和基础设施基本完工，组建场馆运行团队，确定测试赛日程及测试赛计划，为举办系列测试赛做好准备；●做好会徽发布，“北京交接”，以及吉祥物征集；●启动实施特许经营计划、票务计划等市场开发工作。

2019.10-2021.9 测试就绪阶段

主要任务：●主要场馆和基础设施投入使用，组织系列测试赛对各项筹办工作进行检验。进一步完善各业务领域运行计划、场馆运行计划、赛时指挥主运行中心运行计划、城市整合计划，并制定详细的风险应急方案；●启动开闭幕式表演创意和排练准备工作；●开始公众门票预订，发布奖牌设计方案，发布火炬传递会标和路线；●开展志愿者招募和培训。

2021.10-2022.3 赛时运行阶段

主要任务：●在赛前完成场馆设施的最后安排和调试，举办火炬接力，开展各客户群的抵离、注册和赛时工作人员培训等；●完成冬奥会和冬残奥会的赛时组织工作，包括开闭幕式、各项目比赛、颁奖仪式等。

2022.3-2023.2 赛时运行阶段

对各项业务进行总结、归纳和评估，做好人员安置、资产清算等工作，并提交总结报告、财务报告、遗产报告、可持续报告及奥运影响评估报告。

- 聚焦

开闭幕式争取给世界留下美好奥运记忆

蔡奇强调，要瞄准精彩、非凡、卓越的办赛目标，从加快推进场馆和基础设施建设、统筹做好场馆运行保障等12个方面扎实推进各项筹办工作。

一要加快推进场馆和基础设施建设。

按照“赶前不赶后”“保质保量”的要求，严格按照时间节点，对每个场馆和重点基础设施项目倒排工期，狠抓工程进度，确保按时完工并投入使用。加强与国际冬季单项体育联合会等合作，积极听取专家意见，严格按照标准进行规划设计和施工建设，确保达到冬奥办赛要求。狠抓质量，强化全过程监督，努力建设精品工程，打造值得传承、造福人民的优质资产。

二要统筹做好场馆运行保障。

从今年开始，在三个赛区分别建设示范场馆，成立场馆运行团队，对场馆硬件设施、运行保障进行全面检验，为全面场馆化奠定基础。要建立党委政府部门与组委会“双进入”工作机制，切实发挥业主单位作用。

三要有序推进赛会服务工作。

按照“系统规划设计，稳扎稳打推进”的要求，提前谋划，协同发力，确保三赛区提供同一标准的服务。抓紧制定住宿设施建设改造规划，利于赛后利用，同时推动宾馆酒店规范化管理，提升服务水平。做好食品原材料供应保障和配送工作，加强食品安全管理。加强冬奥交通需求预测，从设施建设和服务管理两方面入手，提供安全、高效、可靠、准时、绿色的交通保障。加强安全生产教育培训和隐患排查整改，提供既严谨又便捷的安保服务。要在三个赛区配足配好医护人员，加强医疗救援人员的滑雪技能培训，加强公共卫生工作，防控重大疫情发生。

四要精心创作好开闭幕式。

尽早谋划，凝聚各方智慧，在创新上下足功夫，突出文明对话和交流，注重运用高新技术手段，努力创作展现中华文明、代表中国形象、富有冬奥特色的开闭幕式，争取给世界留下美好的奥运记忆。

五要全面提升城乡环境面貌。

打好污染防治攻坚战，推动空气质量持续改善，深入开展疏解整治促提升专项行动，加强城乡环境整治，抓好绿化美化，精心设计景观，为冬奥营造优美环境。

六要全面加强宣传推广。

抓住筹办重点工作、重要节点，讲好冬奥故事，传播中国声音，在全社会营造良好的冬奥氛围。在青少年群体中深入推进奥林匹克教育，带动青少年参与冰雪运动、服务冬奥筹办。认真落实冬奥会社会文明行动计划，提高城市文明水平。提前做好媒体服务和运行准备。

七要加强无障碍环境建设。

全面落实无障碍标准，做好场馆无障碍工作，提供周到便捷的无障碍服务，确保满足赛事需求。要开展无障碍现状摸底调查，制定建设和改造计划，提升全市无障碍环境。

八要努力打造科技冬奥。

落实科技冬奥行动计划，加强冬奥场馆建设和冬奥信息技术领域的科技创新，使科技成为北京冬奥会、冬残奥会鲜明亮点。加强冬奥科技成果的推广应用。

九要加快冰雪运动普及发展。

围绕“三亿人参与冰雪运动”的目标，深入落实“1+7”政策，从大众体育、竞技体育、体育产业三方面协同发力，不断提升冰雪运动发展水平。

十要深化对外交流合作

在冬奥筹办中主动服务国家外交活动，深化北京对外开放，广泛吸引国内外游客来京观赛。

十一要做好冬奥可持续工作。

要落实好可持续任务清单中涉及北京市的43项任务，全面兑现可持续承诺。要加强冬奥会低碳管理，创造丰厚的冬奥遗产。

十二要加强人才培养。

瞄准办赛需求，坚持走出去与请进来相结合，创新人才政策，着力打造一支专业化、国际化的人才队伍。

声音

要充分发挥集中力量办大事的体制优势，广泛动员社会力量参与支持筹办工作。要从严治党，廉洁办奥，确保把冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕。 ——蔡奇

发布

北京冬奥会公布场馆完工时间表

今年启动8个新建和改造场馆项目工程；将征集冬奥吉祥物、火炬、歌曲等

新京报讯 （记者吴为）昨日，北京冬奥组委通报了冬奥会筹办的最新进展情况。北京冬奥组委制定了筹办工作总体计划，并细化分解为10个方面104项重点任务，确定了筹办工作的时间表和路线图。

北京冬奥村、首体短道速滑馆已开工

场馆建设方面，目前，三个赛区的场馆和基础设施规划建设已全面启动。北京赛区，国家速滑馆确定了“冰丝带”建筑概念方案，土方工程顺利推进，已通过PPP模式确定投资建设和运营主体。北京冬奥村、首体短道速滑馆已开工建设，新增项目单板大跳台确定选址在首钢园区，正在深化设计方案。

延庆赛区核心区总体规划目前已经确定，国家高山滑雪中心完成赛道清理和赛道样板段施工，国家雪车雪橇中心正在开展土方工程和赛道模块试验。延庆冬奥村与山地媒体中心已确定选址，正在通过PPP模式选择投资建设和运营主体。延庆赛区市政综合管廊工程已开工建设，4.9公里施工进场路建成通车。

张家口赛区核心区总体规划方案也已确定，国家冬季两项中心赛道、靶场开工建设，国家跳台滑雪中心的跳台深化设计方案基本形成并开展土方工程，越野滑雪场赛道完成基础施工，云顶滑雪公园U型场地赛道基本完成并投入使用。

市重大项目办党组书记王钢介绍，今年要新建场馆和改造场馆8个，包括五棵松体育中心改造、国家体育馆等改造项目，新建的单板大跳台今年要开工。另外，基础设施的配套，特别是延庆赛区要进一步加大力度。去年开工11项，今年开工16项，加大交通基础设施、电力、电信等建设，保证和延庆赛区、张家口赛区的互联互通。

提前启动雪务保障工作

竞赛组织和服务保障工作方面，副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东介绍，北京冬奥组委超前谋划住宿、餐饮、交通、医疗、安保等服务保障工作。提前启动雪务保障工作，建立延庆和张家口赛区气象监测体系，开展囤雪、保冷储雪、高温造雪等试验，为赛时雪务保障做好充分准备。

市场开发方面，目前北京冬奥会和冬残奥会已确定中国银行、国航、伊利、安踏、中国联通等5家企业为官方合作伙伴。

- 筹办重点

场馆建设 国家高山滑雪中心明年9月达测试赛要求

冬奥会和冬残奥会已进入“北京周期”，筹办阶段由“基础规划”进入“专项计划”，场馆建设由“规划建设”转入“全面建设”。北京2022年冬奥会计划使用26个场馆，包括13个竞赛场馆和13个非竞赛场馆。13个竞赛场馆中6个为现有场馆、7个为新建场馆，场馆分布在北京赛区、延庆赛区和张家口赛区三个赛区。

在场馆建设方面，昨日张建东介绍了新建场馆和改造场馆的建设安排。新建场馆方面，国家高山滑雪中心于2019年9月达到测试赛要求；国家速滑馆、首钢滑雪大跳台中心、国家雪车雪橇中心于2020年陆续达到测试赛要求；北京冬奥村、延庆冬奥村于2021年8月达到赛事要求。

改造场馆方面，国家游泳中心、五棵松体育中心、国家体育馆、首都体育馆等竞赛场馆于2020年陆续达到测试赛要求；国家体育场、国家会议中心于2021年达到开闭幕式和赛时新闻运行要求。

赛事组织 将建赛时指挥主运行中心及交通运行中心

按目前工作安排，在赛事组织和场馆运行准备方面，接下来，北京冬奥组委将明确比赛项目和竞赛日程，根据特殊变化做好相关竞赛及赛会服务调整。将共同组建场馆运行团队、测试赛组织团队、属地保障团队。

此外，未来还将建设赛时指挥主运行中心及交通运行中心、安保指挥中心、技术运行中心，加强与现有城市运行系统互联互通。同时，将建立竞赛管理服务工作机制，在体育器材设施设备的出入境、运输、管理等方面争取政策支持，保障竞赛筹办与组织顺利进行。

在奥运会科技支撑方面，北京将以延庆赛区为重点，新建部分公共通信网络、数字集群网络、有线电视网络，实现室内外信号全覆盖。按照国际奥委会技术标准，协助提供所有场馆赛事、电视转播、媒体、场馆运行所需的信息、成绩、通信、音视频、无线电等技术服务和配套基础设施。

同时，还将组织网络安全专业机构针对冬奥会网络、网站、信息系统、场馆工控系统等，加强监测预警和远程测试。围绕办赛、参赛、观赛中的科技需求，组织力量开展科研攻关，推动人工智能、虚拟现实、低碳、智能交通等领域科技成果应用。

文化推广 将征集发布冬奥吉祥物、火炬等文化标识

冬奥会的文化推广是冬奥筹办的大事情。昨日会议上，张建东介绍，将制定实施奥林匹克文化活动计划，征集发布冬奥会和冬残奥会吉祥物、口号、火炬、歌曲等文化标识。

“我们还将制定实施开闭幕式工作计划，汇集国内外专业人士智慧，精心创作展现中华文明、代表大国形象、富有冬奥特色的开闭幕式。”张建东介绍。

奥运会的转播服务也列入了北京冬奥组委的工作计划。北京将制定转播服务工作计划，落实相关转播需求以及转播设备出入关、税收、赛时空中拍摄等政策，协助做好赛时奥林匹克广播服务公司及转播商出入境、注册、抵离等保障。

此外，北京还将结合冬奥筹办工作，深化文明城区、文明村镇、文明单位、文明校园和文明家庭创建，广泛开展环境、秩序、旅游等公共文明引导行动，增强群众道德意识、文明意识，提高城市文明水平。

新京报制图/李铁雄

责任编辑：霍宇昂