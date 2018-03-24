判死刑“亿万富姐”吴英减至25年 父亲：有盼头了

原标题：曾判死刑的“亿万富姐”吴英减刑至25年，父亲：有盼头了

3月23日上午，浙江省高级人民法院依法公开开庭审理罪犯吴英减刑一案，当庭作出裁定，将罪犯吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利十年。吴英父亲吴永正和吴英的妹妹旁听了宣判。

“无期到有期，有盼头了，”吴永正宣判后告诉重案组37号，吴英一方面想要坚持申诉，同时希望尽早偿还债权人的债务。

▲浙江省高级人民法院官方微博发布吴英减刑消息。 微博截图

浙江省女子监狱提出减刑建议

浙江省高级人民法院发布消息显示，2012年5月21日，浙江省高级人民法院以集资诈骗罪，判处吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。判决发生法律效力后交付浙江省女子监狱执行。死刑缓期执行期满后，浙江省高级人民法院于2014年7月11日作出（2014）浙刑执字第484号刑事裁定，将罪犯吴英的刑罚依法减为无期徒刑。

消息称，鉴于罪犯吴英减为无期徒刑后确有悔改表现，浙江省女子监狱依法提出减刑建议，建议将吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利期限改为十年。经浙江省监狱管理局审核，报送浙江省高级人民法院审理。

▲浙江省高院发布吴英减刑案开庭公告。 微博截图

吴英减为无期后获得9个表扬

3月23日，浙江省高级人民法院在浙江省女子监狱依法公开开庭审理了此案。浙江省人民检察院指派检察员出庭履行职务，浙江省监狱管理局和浙江省女子监狱分别指派警官出庭执行职务，罪犯吴英到庭参加诉讼。吴英父亲吴永正等人、杭州市西湖区西溪街道基层代表参加了旁听。

庭审中，合议庭依法组织各方进行了举证、质证，并听取了各方意见。经审理查明，吴英在减为无期徒刑后，能服从管教，积极改造；遵守监规纪律，无违规扣分；认真参加政治、文化、技术学习，成绩良好；积极参加劳动，努力完成劳动任务；期间共获得9个表扬。

浙江省高级人民法院裁定认为，罪犯吴英在无期徒刑服刑期间，确有悔改表现，符合减刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第八十条、第五十七条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十二条第二款以及最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第十条、第十一条之规定，依法将罪犯吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年，剥夺政治权利十年。

▲2014年吴英被减至无期徒刑。 资料图片/中新社发

对话

吴永正：吴英身体还好，希望尽早还债

3月23日的庭审，吴英的父亲吴永正作为旁听人员参加。吴英由无期减为有期徒刑25年后，吴永正第一时间通过个人认证微博表达了感谢。

“有盼头了”，庭后接受重案组37号采访时表示，整个审理过程中与吴英并无交流，减刑是根据相关法律做出的判决。

▲吴英父亲吴永正。 资料图片/视觉中国

重案组37号：什么时候得知浙江高院要公开审理吴英减刑案？

吴永正：昨天上午9点，关注“吴英案”的网友跟我转达了这件事，我才知道的。今天，我和吴英的妹妹到现场参加了庭审。

重案组37号：庭审过程中跟吴英有交流吗？

吴永正：庭审现场，宣读了关于吴英的减刑报告，陈述了减刑的理由。合议庭组织各方进行了举证、质证，并听取了意见，最后，法院宣判吴英减刑为有期徒刑25年。整个审理过程中，我们一直没有说话，也没有和吴英有交流。

重案组37号：对于这样的判决结果怎么看？

吴永正：从无期到有期，对于吴英来说，可以说有盼头了，她应该挺高兴的。但是，我的心情还是比较平淡的。因为，减刑一事是根据相关法律做出的判决，谈不上高兴不高兴。

重案组37号：吴英现在情况怎么样？

吴永正：我每个月14日都会去看她，目前，她的身体状况还可以，但是如果说没影响，那是不可能的。

重案组37号：吴英有没有告诉你她目前的想法？

吴永正：她一方面想要坚持申诉，另一方面，她希望尽早偿还债权人的债务。

重案组37号：下一步你还有哪些打算？

吴永正：会继续申诉，这是从2013年就开始在做的事。一方面是行政诉讼，关于吴英诉东阳政府案。今年1月26日，最高院派人来到浙江省高院，就此事举行立案再审听证会。另一方面是刑事申诉，希望浙江省高院能对此案再次审理。不过目前，还没有什么进展。

“吴英案”回顾

因集资诈骗罪 一、二审被判死刑

吴英，1981年出生，浙江省东阳市歌山镇人，曾被称为“亿万富姐”，旗下本色集团涵盖酒店、商贸、地产等多个领域，2006年下半年，吴英以一亿注册资金先后创办了“本色集团”的八家公司，行业涉及酒店、商贸、建材等。外界一度传闻其资产高达三十八亿元。

据新京报此前报道， 2007年3月16日 吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。

2009年12月18日， 浙江省金华市中级人民法院一审认定，被告人吴英于2005年5月至2007年2月间，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、以高额利息为诱饵等手段，向社会公众非法集资人民币7.7亿元。案发时尚有3.8亿元无法归还，还有大量的欠债。吴英被金华市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

吴英不服一审死刑判决提起上诉，在上诉状中，她提出主观上没有诈骗的故意、没有实施欺诈行、债权人不属于社会公众等5点上诉理由，认为自己的行为并不构成集资诈骗罪，希望二审法院依法改判。

2012年1月18日，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决，依法报请最高人民法院复核。

▲2009年4月16日上午，吴英非法集资案在浙江省金华市中级人民法院开庭审理，图为在法庭上的吴英。 资料图片/视频中国

最高法未核准死刑 终审被判死缓

最高人民法院受理被告人吴英集资诈骗死刑复核案后，依法组成合议庭，审查了全部卷宗材料，提讯了被告人。据该院官网消息，4月20日，最高人民法院依法裁定不核准吴英死刑，将案件发回浙江省高级人民法院重新审判。

最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。吴英归案后，如实供述所犯罪行，并供述了其贿赂多名公务人员的事实，综合全案考虑，对吴英判处死刑，可不立即执行。

2012年5月21日下午，浙江省高级人民法院经重新审理后，对被告人吴英集资诈骗案作出终审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。

据新京报报道，死缓判决发生法律效力后，吴英被交付浙江省女子监狱执行。死刑缓期执行期间自2012年5月21日起至2014年5月20日止。

▲“吴英案”回顾。 资料图片/视频中国

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责任编辑：霍宇昂