亿万富姐吴英减刑案23日公开审理 死缓曾减为无期

原标题：浙江省高院23日将在省女子监狱公开审理吴英减刑案

吴英。 新华社资料图

3月23日上午，浙江省高级法院将在省女子监狱审理罪犯吴英（减刑）一案。浙江法院公开网上的“（2018）浙刑更70号”公告显示，省高院将在当天9点30分公开审理此案。

1981年出生的吴英是浙江东阳人，原为浙江本色控股集团有限公司法定代表人，2007年3月因涉嫌非法吸收公众存款罪被捕。2009年10月，浙江金华市中院以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其违法所得予以追缴，返还给被害人。

吴英上诉后，浙江省高院于2012年1月裁定驳回上诉，维持死刑判决，依法报请最高院复核。

最高院复核认为，第一审判决、第二审裁定认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，综合全案考虑，对吴英判处死刑可不立即执行，裁定发回浙江省高院重新审判。

2012年5月，浙江省高院重新审理后认为，吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，且其行为严重破坏国家金融管理秩序，危害特别严重，应依法惩处。鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行，并主动供述其贿赂多名公务人员的事实，其中已查证属实并追究刑事责任的3人，根据法律规定，综合考虑，对吴英判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。

2014年7月，浙江省高院开庭审理罪犯吴英减刑案，当庭裁定将吴英的死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身减为无期徒刑，剥夺政治权利终身。

责任编辑：张玉