故宫回应“下架娃娃”事件:有专利将重新开模制作

原标题：故宫回应“下架娃娃”事件

这两天，由故宫文创推出的“俏格格娃娃”引发关注。这款根据中国人的传统五官印象，设计成乌发杏眼、宽额小嘴的“娃娃”，刚一上市就受到青睐。但质疑随之而来，有网友称，这款娃娃的身体与国外某品牌娃娃很类似。很快，故宫文创将俏格格娃娃全部下架，已经售出的一律召回退款。

这款“俏格格娃娃”上架时售价为599元，创意元素来源于中国古代的格格，首批娃娃选择了清代服饰，分蓝色和粉色两款。每款包含了1个人偶、2个步摇、2套绢花、1个旗头、1对耳钉、2套衬衣（外衣）、1套中衣、1件肚兜（内衣）、1双袜子、1双花盆底鞋、1个桌面支架。娃娃的四肢与头部都可以活动，身高27厘米。

“因接到很多热心朋友的意见，认为此款娃娃身体部分跟国外某品牌娃娃身体相似，因此即刻停售此款娃娃，已经售卖的一律退款召回。”故宫文创在淘宝首页发表的声明回应称：此款故宫宝贝娃娃，头部外观为故宫淘宝设计师原创手绘，历时三年开模打样后才磨合成功，此形象独一无二，市面上不可能有同款；娃娃的服装、头饰、花盆鞋均为故宫淘宝设计师原创设计，且独立开模打样，享有其知识产权。

在声明中，故宫文创还表示，娃娃身体部分为合作工厂提供的享有知识产权的结构通用身体模型，并附有专利证书号，权利人授权故宫方使用该身体模型。但鉴于上市后对身体部分雷同的质疑，娃娃身体部分将重新开模制作。

对于故宫文创这样快速、诚恳的回应，网友纷纷点赞，称“这才是打造文化品牌的态度”。还有更多网友呼吁，希望大家对故宫文创一方多些宽容，给中国设计师及原创者创造健康的生存环境，期待“网红娃娃”的再次上市。

来源：新民晚报

责任编辑：初晓慧