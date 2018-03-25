国民党第一人？朱立伦将与国台办主任刘结一会见

原标题：国民党第一人？朱立伦26日将与国台办主任刘结一会见

新北市长朱立伦于3月21日率团赴江苏南京、苏州、昆山及上海等地，进行城市交流。据了解，朱立伦将于26日上午会见大陆国台办主任刘结一。“朱刘会”成局，朱立伦也成为国民党内第一位与刘结一会见的地方首长。

国民党自从吴敦义接下党主席后，两岸路线延续马英九的“九二共识”路线，对一个沦为在野的政党而言，事实上已经无法撑起新的对话空间。

国民党对外宣称将在4月下旬举行国共论坛，吴敦义却受制于台湾地区卸任副领导人的身份，必须依照《国家机密保护法》管制，登陆相当不乐观。反观朱立伦以迅雷不及掩耳的速度宣布访陆，率团至上海、苏州等地进行城市交流，替自己蓄积两岸能量。

2015年5月朱立伦以党主席身份参加国共论坛

朱立伦这次为第3次访问大陆，前2次分别为2009年5月，以国民党副主席的身份赴厦门出席首届海峡论坛，以及2015年5月以党主席身份参加国共论坛，在北京在人民大会堂接受中共中央总书记习近平会见。

仔细比对名单，朱立伦这次率领的核心幕僚，包括新北市副市长李四川、经发局张峯源局长、环保局刘和然局长、民政局江俊霆局长、观光局陈国君局长、新闻局长张其强。李四川是2015年“习朱会”时的国民党秘书长，张其强当时是党主席办公室主任，这些人都跟与大陆高层有一定程度交情。

事实上，朱立伦在行前受访时就透露端倪，他表示，不论两岸情势如何发展，地方与民间的交流一定要继续，所见到的首长一切“客随主便”，但除了主动安排见台生和台商，这趟“一定会见到一些老朋友、新朋友”。

据了解，朱立伦上海行，将与上海市委书记李强、市长应勇会见，刘结一也会出席，恰巧呼应了朱立伦口中的“新朋友”。

来源：直通台湾

责任编辑：张岩