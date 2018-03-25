中国“天眼”FAST添“利刃” 巡天能力将大大增强

原标题：中国“天眼”再添“利刃”，FAST巡天能力将大大增强

“观天利器”再添利刃。3月25日，记者从FAST早期科学数据中心获悉，随着19波束接收机即将投入使用，FAST的巡天能力将大大增强，随之产生的超级数据，将给FAST早期科学数据中心带来严峻考验。不过，这完全不用担心，FAST早期科学数据中心将投入上千万元购置硬件，并对数据中心进行扩容。

FAST巡天一圈，费时在20天左右。平时，一根光纤专线将FAST捕获的海量数据，从平塘大窝凼直接连到了100多公里外的贵州师范大学内。由中科院国家天文台和贵州师范大学合作建立的FAST早期科学数据中心，负责将实时传送到这里的海量数据进行存贮、计算和筛查。

FAST早期科学数据中心副主任刘志杰说，经过一年多的紧张调试，FAST已实现跟踪、漂移扫描等多种观测模式，调试进展超过国际同类大型望远镜，成为世界级的“观天利器”。目前，数据中心存贮了2个PB的巡天数据，其容量相当于8000个256G的苹果手机。

通过模式识别和超算能力等数据处理手段，截至目前为止，数据中心已经帮助FAST发现了11颗脉冲星和54颗侯选体。可以说，数据中心在脉冲星搜索计算和人工智能识别等方面，达到了世界领先的水准。

事实上，FAST捕捉到的海量宇宙原始数据，并不能立即告诉我们哪些是人类未知的天文现象。它首先需要数据中心进行技术处理，使之成为科研工作者“读得懂”的数据。如果将海量的巡天数据比作是从矿井里挖出来的一堆堆矿砂，那么，FAST早期科学数据中心的作用，就相当于是从一堆堆的矿砂里找出金子来。当然，这些数据在处理以后，即使经过十几年甚至几十年也可能有新的发现。所以这些数据是宝贵的，需要长时间保存。

刘志杰说，FAST将在近期将单波束接收机换装为更先进的19波束接收机，以大幅提高观测效率。届时，FAST周围也将建设若干30米至50米口径射电望远镜，组成“天眼阵”以提高分辨率，从而获得射电源更精确的定位图像。

19波束接收机每天将产生原始数据约500TB，处理后会压缩到50TB，每年按照运行200天计，将产生约10个PB的超级数据，这对FAST早期科学数据中心的存储和超算能力都将是一个严峻的考验。

不过，FAST早期科学数据中心早有应对，预计将投入上千万元进行扩容。目前，FAST早期科学数据中心已添置了硬件设备，并新建了中心机房，完善了通讯配套和耗材。

未来十年，预计FAST产生的数据量将达到100PB，对此，贵州已启动相关工作，将在贵安新区建设大型科学数据中心。

责任编辑：张岩