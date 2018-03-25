车顶装蜘蛛侠等玩偶违法 成都交警:罚2百记2分

原标题：车顶装“蜘蛛侠”等玩偶已违法，成都交警将罚两百记2分

车顶上的“蜘蛛侠”玩偶。视觉中国 资料

最近，车顶上坐有“蜘蛛侠”“超级玛丽”等玩偶的车辆，时不时从昆明街头驶过，引起越来越多的人效仿，但你知道这是违法的吗？虽然昆明交警尚未对此作出表态，但在云南邻省的四川，其省会成都已经开始对此违法行为进行处罚。从下周一（3月26日）开始，成都将按照《道路交通安全法》等相关法规，对此类在驾车过程中有会妨碍安全行车的违法行为，进行罚款200元记2分的处罚。

去年以来，昆明陆续出现车顶或后车窗上粘有玩偶、旗帜等物品的车辆，其中以粘贴玩偶的居多。查询淘宝发现，此类玩偶售价大多在30元左右，造型多样，依靠强力胶粘贴在车身各部位。而司机们一般喜欢粘在后备厢左右两角或后盖上方左右两角，让玩偶外形能突兀而出，形成剪影效果。

昨晚，记者在西二环下层接近米轨的铁路边发现了一辆粘有玩偶的车辆。车主说：为了追求点个性，玩偶又不大，对驾驶安全应该不会有什么影响。

然而，记者就此采访交警时得知：车顶粘玩偶存在一定的危险，在较快车速下，玩偶可能脱落，对其它快速通行的车辆造成危险，还会影响后车驾驶员的注意力，这样的行为，属于在驾车时“有其它妨碍安全的违法行为”。

目前昆明交警尚未对此违法行为作出反应。而成都交警近日已开始对此类行为依法要求车主现场拆除，并进行警告。而从下周一（3月26日）开始，根据《道路交通安全法》等相关法规，成都交警将对此类违法行为，作出记2分、罚款200元的处罚。

来源：都市时报

责任编辑：初晓慧