在这片海域 中国空军多架战机从两个方向同时出击

原标题：中国空军多架战机从两个方向同时出击

中国空军新闻发言人申进科大校3月25日发布消息，中国空军近日出动轰-6K、苏-30等多型多架战机飞越宫古海峡，成体系前出西太平洋开展实战化军事训练；同时组织轰-6K、苏-35等多型多架战机飞赴南海，实施联合战斗巡航。这是空军履行新时代使命任务、提升新时代打赢能力的务实行动。

前出岛链远洋训练和战巡南海的空军飞行员，牢记“仗怎么打、兵就怎么练”的战略要求，紧贴使命任务强化实战化军事训练。多型多架战机飞越宫古海峡前出西太平洋，检验提升远海体系作战能力，符合相关国际法和国际实践。组织多型战机南海联合战斗巡航，以制空作战、突防突击为主要样式，提高有效履行使命任务能力。

军事训练是未来战争的预演，是最直接的军事斗争准备。空军前出岛链远洋训练中，旅长、团长飞在第一梯队，用“越是艰险越向前”的豪气胆气，书写“传承红色基因、担当强军重任”的答卷。空军航空兵某团团长陈亮表示，“无论训练环境多么复杂，训练区域多么陌生，飞行员们都勇往直前，一直保持临战的思想、迎战的姿态、实战的标准，锤炼了‘一不怕苦、二不怕死’的血性胆魄，提升了备战打仗、能打胜仗的本领。”

战巡南海的空军战机中，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力的苏-35战机不断亮剑。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。空军航空兵某旅飞行大队长王精奇表示，“列装苏-35战机以来，飞行员们在强化战斗精神上有个共识，现在钢多了，气要更多，骨头要更硬。要在传承红色基因、担当强军重任中，时刻坚定备战打仗的信念，紧贴实战需要，提高实战能力，在党和人民需要的时候不辱使命、制胜空天。”

中国空军作为战略性军种，近年来活动范围由陆地向远海远洋延伸，兵力运用从单一平台向构建体系发展。前出第一岛链、飞越多个海峡、展翅西太平洋，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强，成为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的重要力量。

空军发言人表示，空军牢记新时代使命任务，在远洋训练、战巡南海中拓展战略视野，努力使作战能力与维护战略利益、提供战略支撑的使命任务相适应，坚定不移维护国家主权、保卫国家安全、保障和平发展。

来源：空军发布

责任编辑：张岩