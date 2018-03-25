原标题 财政部部长刘昆：充分发挥个人所得税调节功能

中新经纬客户端3月25日电 财政部部长刘昆25日出席中国发展高层论坛时指出，要深化税收制度改革，健全地方税体系。进一步优化税制结构，加强总体设计和配套实施，加快健全地方税体系，完善税收法律制度框架。

财政部部长刘昆。主办方供图

刘昆表示，着力完善直接税体系，建立综合与分类相结合的个人所得税制度，优化税率结构，完善税前扣除，规范和强化税基，加强税收征管，充分发挥个人所得税调节功能。密切关注国际税改动态，审慎评估和研判国际税制发展趋势，进一步完善企业所得税制度。按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，推进房地产税立法和实施。

健全间接税体系，坚持税收中性原则，深入推进增值税改革，进一步健全抵扣链条，优化税率结构，完善出口退税等政策措施，构建更加公平、简洁的税收制度。结合增值税改革进程，推进增值税立法，最终形成规范的现代增值税制度。结合实施中央和地方收入划分改革，研究调整部分消费税品目征收环节和收入归属。

积极稳妥推进健全地方税体系改革，调整税制结构，培育地方税源，加强地方税权，理顺税费关系，逐步建立稳定、可持续的地方税体系。全面落实税收法定原则，新开征税种，一律由法律进行规范；将现行由国务院行政法规规范的税种上升为由法律规范，同时废止有关税收条例。

此外，刘昆指出，今年，我们将按照三档并两档的方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率，进一步激发市场主体活力，促进实体经济发展。改革个人所得税制度，根据居民基本生活消费水平变化，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除。加快推进单行税法的立法工作，力争年内完成契税法、资源税法、消费税法、印花税法等草案的起草工作。（中新经纬APP）

责任编辑：张岩