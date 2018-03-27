快递包装新国标9月1日正式实施：成本高执行难

原标题 快递包装新国标倒计时：成本高执行难

3月23日，北京工业大学快递驿站，一位同学正寻找快递。此处快递点大多为电商快件，部分包装全身覆盖胶带。

400多亿件快递，会产生多少快递包装？时隔9年，新版《快递封装用品》国标发布，以期引导快递包装绿色减量。近日，国家邮政局政策法规司司长金京华对新国标进行解读时提到，此次新国标重点对快递封装用品提出绿色环保的技术性要求。今日距新国标实施不足6个月，但记者探访发现，落实新国标仍面临成本提升，循环利用未成体系等“拦路虎”。专家认为，快递包装治理需从源头入手，并应建立包装循环利用的强制性措施。

探访1

用可降解快递袋成本高成阻碍

2017年快递件突破400亿，同比增长28%，并仍在快速增长。快递袋、纸箱、胶带，随着快递量迅猛增长，快递包装剧增，造成新的“快递污染”。近年，快递包装减量绿色不绝于耳。今年2月，《快递封装用品》新国标发布，距离旧版标准相隔9年。新国标将于今年9月1日起正式实施。

新国标对快递包装绿色环保提出新要求。例如，标准一方面对六种邻苯二甲酸酯（也称塑化剂）、溶剂残留以及苯类溶剂残留量提出了限值要求；另一方面，倡导使用生物降解塑料，减少白色污染。

国家邮政局政策法规司司长金京华曾介绍，生物降解塑料袋被废弃后在自然界条件下和特定条件下，由自然界存在的微生物作用引起降解，经过6个月后可以自然降解，分解成二氧化碳、甲烷、水及其所含元素的矿化无机盐等，对自然环境的影响基本可以忽略不计。

记者在实际探访中发现，使用生物降解塑料意味着成本增加，落实可降解快递袋困难重重。一家位于浙江温州的快递袋生产企业销售人员介绍，一包快递袋共100个。平均一个28×42cm的白色快递袋售价为0.16元。白色的快递袋材质为新料。黑色则为旧料，价格比白色快递袋便宜三分之一。

对于是否售卖可降解塑料，他回应，我们不卖可降解的，现在没有卖的。而搜索发现另一家主打“降解快递袋”的网络售价则合计为每个0.9元。相比普通快递袋，成本大幅增加。

据上述销售人员介绍，购买快递袋的买家大多为淘宝商家。记者看到，其在网络的累计销售量已逾2万包，超过20万快递袋。

中国快递协会原副秘书长邵忠林分析，环保材料造成成本上升，会对落实新国标造成阻碍。此外，目前大多数快递件多为电商快件，有时甚至可占到快件整体的90%以上。快递员拿到的已经是包装好的快递商品，也难以控制是否使用了可降解包装。

探访2

快递箱回收过程大幅增加成本

除了推广使用可降解材料，记者发现，新国标也鼓励重复使用包装箱。金京华说，使用过的快递包装箱虽有破损迹象，只要不影响功能和使用，也可以重复使用。未来，也会增加可循环利用相关标志，便于消费者识别和后续的分类回收和利用。

邵忠林认为，目前，快递物流是单向物流。如果变为循环意味着快递员需要回收包装，这也会大幅增加成本。目前还没有解决。在他看来，共同配送也许是破解手段之一。“一个区域所有快递都放在一个区域，取走快递后，市民可直接将快递包装交回”，邵忠林介绍。

记者探访发现，即使在共同配送区域，快递包装回收仍难改“小作坊”的运作模式，难成规模。3月23日17时30分，北京工业大学校内一处快递驿站内，分外热闹，正值取快递的高峰期。驿站门外，共有4个标有“可回收”的垃圾箱，其内孤零零地装着不足10个快递纸箱或袋子。

一位正在拆包装的同学小刘介绍，自己买了一个电脑套，想看看合不合适。这边刚好有工具，就索性把包装拆了扔在这里。“平时并不会刻意这么做，一般会随手扔进垃圾桶”。记者注意到，15分钟内，共25人拿着快递离开，仅两人选择将拆后的包装留在垃圾箱内。

18时，李明（化名）开始翻找垃圾箱内的纸盒。他说，自己只是偶尔来找几个纸箱。大部分纸箱由校园内环卫工人挑拣出来卖给五环外的回收点，其他快递袋则直接与其他垃圾混在一起处理，“反正也卖不了几个钱”。快递专家徐勇认为，快递包装回收再利用需建立从源头到末端一整套体系。快递企业回收成本较高，即使能够回收，后续如何处理也是难题。

■ 焦点

电商快件材料如何实现绿色化？

距离落实新版快递包装国标不足6个月，似乎仍未找到有效方式。在徐勇和邵忠林看来，快递包装真正实现绿色化，首先得从电商源头入手，并需要采取强制性的措施。徐勇说，有些快递企业，90%的快递包装来自电商，电商的包装该如何控制。

韵达快递相关负责人介绍，韵达快递的快递袋已全部使用可降解材料。但在邵忠林看来，快递量上，电商快件已占到绝大多数。保守估计，如果电商快件占比70%的话，总量也达到了250亿件。徐勇补充，即使快递提供了可降解的塑料，但电商提供的材料怎么控制。快递企业也无法拒绝电商快件。

快递包装减量存在哪些难点？

此次国标在快递减量化方面也持续发力。例如，将快递封套原材料的定量从每平方米250克、300克降低到不低于200克，降幅超过20%。此外，降低了塑料薄膜类快递包装袋的最低厚度要求，由旧国标的0.06毫米降低到0.03毫米，降幅达到50%。

金京华介绍，如果达到新国标要求的快递封套的使用量占比每提高1个百分点，可以节约6400吨纸制品。达到新国标要求的快递包装袋的使用量占比每提高1个百分点，可以节约4200吨石油。

记者在快递点看到，“过度包装”比比皆是。在北京工业大学快递点，快递架上堆放着上百件快件，有的外表盖满了胶带。一位正在拆的同学，在商品外拆掉了4层塑料薄膜包装。邵忠林举例，估计很多人有过这样的经历，买了一件小物品却收到比其大数倍的箱子，里面填满了塑料膜。他认为，快递包装治理必须要从源头，也就是电商环节控制。

标准并非强制性如何落实新国标？

目前，新版快递包装国标并非强制性标准，为推荐性引导标准。金京华解释，一方面生物降解在邮政业的应用还处于起步阶段，生产企业进行调整也需要周期；另一方面，当前快递企业在运营中普遍面临着较大的成本压力，利润空间有限，封装用品特别是生物降解包装袋成本相对较高，仍需要过程。

标准并非强制的情况下，快递包装如何落实新国标，真正实现减量绿色发展？金京华介绍，未来，将配合有关部门推动快递包装的绿色认证，从而引导和支持电商、快递企业和用户使用通过快递包装产品绿色认证的包装产品。

此外，金京华说，还会监督检查绿色快递包装产品质量并通报，将快递绿色包装纳入绿色产品信用体系建设，探索建立“黑名单制度”，推动建立联合惩戒机制。

新京报记者 信娜

责任编辑：张岩