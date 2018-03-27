新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

山东枣庄一厂房施工时发生爆炸 致6死4伤

山东枣庄一厂房施工时发生爆炸 致6死4伤
2018年03月27日 20:55 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：枣庄一厂房发生爆炸 6人死亡4人受伤

　　记者从枣庄市安全生产监督管理局获悉，3月27日16时52分，枣庄泓劲商贸有限公司租赁枣庄甘霖实业有限公司的废旧厂房，在焊接施工过程中发生爆炸，造成6人死亡，4人受伤，伤者正在医院全力救治，事故原因正在调查中。

责任编辑：桂强

甘霖枣庄厂房
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区