山东枣庄一厂房施工时发生爆炸 致6死4伤

原标题：枣庄一厂房发生爆炸 6人死亡4人受伤

记者从枣庄市安全生产监督管理局获悉，3月27日16时52分，枣庄泓劲商贸有限公司租赁枣庄甘霖实业有限公司的废旧厂房，在焊接施工过程中发生爆炸，造成6人死亡，4人受伤，伤者正在医院全力救治，事故原因正在调查中。

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