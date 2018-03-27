医保救命钱正被药店这样“黑走” 你可能还不知道

原标题：重磅曝光！我们的医保“救命钱” 竟被药店这样“黑走”了！你可能经历过，只是不知道。。。

在刚刚结束的两会上，李克强总理在《政府工作报告》中指出，过去五年来，国家基本医疗保险覆盖13.5亿人，居民基本医保人均财政补助标准由240元提高到450元，大病保险制度基本建立、已有1700多万人次受益，异地就医住院费用实现直接结算。可以说，国家给予了百姓实实在在的一份红利。

但最近，很多网友向央视财经频道《经济半小时》栏目举报，一些商业机构在国家医保资金上，打起了黑心算盘，变着法儿赚老百姓的保命钱。在海南省三亚市的部分医保定点药店，医保资金被用来购买床单被罩、卫生纸等生活用品，生意很是红火。

药店卖杂粮 生活用品一应俱全 原来暗藏玄机

为了核实举报内容，记者来到海南三亚市，按照网友的举报，记者找到了三亚市解放路，这是三亚市药店最为集中的区域，大约1公里的街道两旁有近20家零售药店。

记者随意走进解放路上的一家标有定点医保字样的零售药店，一进门，就先被这里的好生意吓了一跳。

整个药店被布置得如同超市一般，各式各样的促销活动宣传海报随处可见，药店里摆放的不仅有药品，和药品无关的商品，也摆得琳琅满目。厨房用的锅碗瓢盆、卧室里的床单被套、家里的五谷杂粮，吃的、喝的、用的，洗衣粉、洗涤液，就连厕所里用的卫生纸也被摆放在药店的货架上。

记者仔细地查看，整个药店将近四分之一的营业场所卖的商品，都和药品无关。

货架上琳琅满目，买东西的消费者也是接应不暇。药店里的工作人员推销商品也是忙个不停。

海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司工作人员：这种砂锅，你可以煲汤，多少人都拿来煲汤喝。

三亚市的另一家零售药店，面积明显小了很多，但商品种类却一点也不少。除了米、油、洗衣粉外，还有牛奶、饮料、口香糖。促销的宣传海报格外醒目，“周五会员日 大买赠大折扣”，整个药店如同过年一般，收银台前等待结账的人同样也要排队。

在记者走进的第三家医保定点药店，除了卖食用油、饮料、大米，方便面、奶茶、饼干、面膜、牙膏、洗衣液、卫生纸等生活用品外，药店内还特别设立了“特产区”，专门卖海南地方产品、椰子糖、椰子糕等糖果类食品。

记者一连走访了七家药店，药店无一例外的都变成了生活大超市。明明是医保定点的零售药店，为什么会出现五花八门的生活用品？记者发现，很多购买生活用品的群众，都是手拿着医保卡等待结账。

消费者：在这屋里东西啥都可以刷卡。

央视财经频道《经济半小时》记者在海南省三亚市对零售药店进行调查时，一连走访了13家零售药店，调查结果发现，这些将生活用品摆在药店进行促销、销售的药店，它们都有一个共同的名字：一心堂。

在药店购买生活用品，是因为这里的商品比超市里的便宜吗？为了搞清楚商品的价格，记者来到了三亚市旺豪超市，对药店销售的商品价格进行比对。

记者看到，超市售价为35.8元的男士洗面奶，一心堂的售价为43.9元，高出了23%。同一品牌同一重量的薏米在超市的售价为20.3元，而一心堂的售价为23.9元，高出了18%。容量为1.8升的金龙鱼调和油在超市的售价为24.9元，一心堂的售价为27元，高出了8%。

记者随意抽取的三种商品，药店卖出的价格都高于超市的售价，消费者为什么会充当冤大头呢？

消费者：我是拿医保卡买，医保卡的钱，不花就作废了。

更让记者吃惊的是，在发票的开具上，这家药店也是在进行“狸猫换太子”的手法。

消费者：它走的票子，它给你写的就是个药，不能给你写糖，实际上药店卖这些东西都不允许，它都这么整，黑龙江都不让卖，这块让卖。

位于三亚市妇幼保健医院旁的一心堂，药店的大门口堆满了保鲜袋、电火锅等生活用品，除此之外，热水袋、冰箱除臭剂、威猛先生、卫生巾、蟑螂药也是应有尽有。

记者在这里购买了香皂、蟑螂药和柠檬糖，共计23.9元。记者拿着这些东西来到了收银台结账，还没等记者开口，收款员直接问，开感冒药可以吗。

还不等记者问个究竟，一张开好的发票已经递到记者的手里，记者仔细一看，消费的香皂、蟑螂药和柠檬糖，在药店的发票上，瞬间变成了同样价格的复方感冒灵颗粒。其它药店也是同样操作。

榆亚路的一心堂药店，记者购买的31.5元的椰子糕、椰子糖等食品，在药店开具的发票上，变成了31.5元的穿心莲滴丸；

商品街一巷的一心堂药店，记者购买的62.5元的洗面奶、钢丝球、搓澡巾等商品，变成了64块多的脑络通；

天山大厦首层铺面的一心堂三亚河西分店，记者购买的41.1元的冰箱消臭碳、马桶清洁剂和垃圾袋等商品变成了两包复方板蓝根颗粒。

海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司工作人员：国家规定，国家禁止的，这个我也不太清楚，就是一级级传下来，我们就开不了。规定现在高血压类的药，或者西药化学类的药才可以开，也是没得选的，以前还可以随便开，现在开不了。

不止是在三亚，海南省省内一心堂连锁药店几乎都是这样。根据群众举报的线索，记者来到了海南省东方市，在一心堂琼西铁道口分店记者购买了洁厕精、肥皂、纸巾和食用油，在开具发票时，工作人员直截了当地给了记者明确的解释。因为这是药品，发票所以只能开药品，不能自己选，他们这边没有生活用品。

收银员熟练地开着发票，随后将开好的发票交给了记者，我们一看洁厕灵等商品在发票上变成了处方药硝苯地平控释片。

在海南省万宁市光明北路的一心堂药店，记者购买了矿泉水、冰箱除臭剂、食用油共计45.8元。在收银台结账时，记者要求如实开具发票，但是，一心堂药店的工作人员就像商量好了一样，给出了同样的解释，惊人的默契。

海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司工作人员：生活用品我们是不能开的，我们只能开药品，我们这里是药店，肯定要开药品，开生活用品是开不了的。

在三亚市榆亚路的一心堂药店，记者偶遇了一个准备购买糖果的老人。

消费者：我是特种病，慢性病，所以说那个不花就作废。

这位大爷边挑东西还边让记者帮忙算账。

消费者：86块钱，我就都给它花了，79块2，没有6块8角的，不行我就贴俩钱吧。

没过几天，记者在这家药店又碰到了曾经在这里购买东西的一对夫妻，他们这次挑选的商品是椰子糖。

消费者：这个可以刷卡，也能刷药费，有医保卡你就刷。

为了让记者看得更清楚，这对夫妻带着我们直接来到了收银台。

消费者：这就完事了，给你个结算单，完了你那卡上有多少钱就给你去了。

在榆亚路一心堂医保定点零售药店的工作人员开出的单据上，记者注意到在标题处清清楚楚写的是购药结算单，表格中依次显示着结算单号、医保卡号和结算方式。这对夫妻在这家药店购买的包括牙膏、椰子糖在内的所有商品共计173.6元，显示在了医疗费用总额这一栏，个人现金支付显示零。

黑龙江医保卡能在海南药店买日用品 背后暗藏怎样的玄机？

国家建立基本医疗保险制度，是为了保障公民在患有疾病情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

央视财经频道《经济半小时》记者调查发现，海南一心堂药店能够在医保定点零售药店随意销售生活用品，还明目张胆的开具药品的发票，将除臭剂开成了治疗高血压名为苯磺酸左旋氨氯地平的药品；将蟑螂药开成了复方感冒灵颗粒；将马桶清洁剂开成了复方板蓝根颗粒；将钢丝球开成了脑络通。这里面又藏着怎样的玄机呢？

《经济半小时》记者了解到，三亚市共有23家一心堂连锁药店，23家分店除一家店以外，其余22家分店负责人都是一个名叫张爱红的人。这23家一心堂连锁药店都隶属于海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司，而这家公司的股东则是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司。

随后《经济半小时》记者登录了海南省食品药品监督管理局的官方网站，在数据查询系统中，2018年1月16日，刚刚公布了一份海南省药品批发、零售连锁企业名录。在这份文件中记者注意到，海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司的经营范围为中药材；中药饮片；中成药；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；生物制品；蛋白同化制剂和肽类激素。但是在调查时，记者却发现海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司在三亚的连锁药店，却将药店变成超市，并违规开出虚假名称的发票和单据。

2016年，海南异地就医结算合作范围扩大至全国30个省市区和新疆生产建设兵团的223个统筹区，率先实现省级统筹区全国覆盖。仅仅过去一年多的时间，三亚市一心堂零售药店已经将写有“本店可刷黑龙江省医保卡、哈尔滨市医保卡”的字样贴在药店的玻璃窗上，招揽生意。

海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司工作人员：哈尔滨市医保，要是碰到能刷的时候都可以刷，碰到检查刷不了，市医保可以刷。

违规在药店里销售钢丝球、洁厕灵等生活用品，违规开具各种药品名称的发票，等到各级地区的医保中心与药店进行资金结算的时候，违规销售的这些商品，就人不知、鬼不觉地进入了结算中心，被当成药品，由国家埋单结账。这就是一心堂药店在国家医保资金上盘算的一副黑算盘。

黑龙江监管部门鞭长莫及 海南监管部门不愿多管

这家医保定点药店，胆子为何如此之大呢？出现这样的问题，到底责任在哪里呢？记者首先来到了三亚市食药监局。记者对一心堂药店销售日用品却开了药品的发票提出了质疑，可是这位工作人员却这样回答了我们。

海南省三亚市食药监局工作人员：生活用品也不用许可，你直接卖，只要你有百分之六十的区域卖药品，百分之四十可以卖其它非药品，保健食品、卖杂货都可以，我们只管药品那一方面药价什么的，但是你们开生活用品发票的话，我们这里管不着，那这发票你得问国税那边。

而三亚市国税局工作人员则告诉记者，发票开成药品和日用品就是虚了。

不仅在医保资金结算的发票上弄虚作假，一心堂连锁药店弄虚作假的行为，也让国家为百姓解决困难的异地就医、异地结算的好政策，在海南彻底走了形。

药店里专门摆放的“黑龙江省、哈尔滨市医保结算”的招牌，就是为了吸引这些地区来到海南定居的老百姓进店消费，这样的诱导和违规操作，三亚市人力资源和社会保障局是否该进行监管呢？

海南省三亚市人力资源和社会保障局工作人员：它不经过我们，因为它不涉及到要我们出钱，这个钱跟咱这没关系。

工作人员直接回答，异地结算的这个钱不是三亚社保的，所以也就与他们无关。一心堂药店专门吸引黑龙江哈尔滨地区定居在海南的消费者使用医保资金消费，并开假单据和发票，黑龙江省社会医疗保险局该怎么办呢？

黑龙江省社会医疗保险局工作人员：我们在跟零售药店签协议的时候，也会要求他们严格遵守我们的规定，不允许销售医保名录之外的东西，违规就很严重了，那我们抓住了，这就是涉嫌滥用医保基金。

记者查阅《哈尔滨市城镇基本医疗保险暂行办法》第五十三条，明确看到，定点药店不准将不属于《药品目录》的药品或者物品的费用列入个人账户支付范围。那么远在海南的药店又是如何与4000多公里之外的黑龙江省医保局进行结算的呢？

黑龙江省社会医疗保险局工作人员：都是网络审核，他们把他们的结算数据，都在系统里面上传上来，我们来进行人工审核，审核完以后，如果没有违规扣款的话，它就是正常按照一定比例给他们返回去。

通过零售药店提交的数据来进行结算，那么整个过程又是怎么监管的呢？

黑龙江省社会医疗保险局工作人员：我们也挺头疼不太好管理，因为三亚毕竟在海南省，它有些政策跟黑龙江还不统一，所以说在管理上确实有一些弊病。

异地结算本来是为了方便百姓，但一本好经碰上了歪嘴的和尚，一心堂药店如此明目张胆的违规套取滥用国家医保资金，难道就不怕政府部门监管清查吗？记者拨打了海南省人力资源和社会保障厅的电话，社保二处的工作人员给了记者这样的回答。

海南省人力资源和社会保障厅工作人员：我们厅里对这个情况是不掌握的，你问一下三亚社保局，看它知道这个情况不。

随后记者拨打了三亚市社保局医疗保险科的电话，得到了这样的回答。

海南省三亚市人力资源和社会保障局工作人员：没有这个义务，也没有任何文件规定，我们有这个义务来管这个东西，第一个我们这个人力财力也达不到，也没有文件规定说，他们喊我们怎么监管，没有这回事。

半小时观察：“医保蛀虫”必须严惩！

国家对于百姓的医疗保障资金，一直在不断的投入，应该说这是件大好事，但2016年8月至9月，国家审计机关对基本医疗保险和城乡居民大病保险等医疗保险基金进行专项审计，结果却发现了15.78亿元的违法违规问题。其中，部分定点机构和个人骗取套取医保基金。

少数自然人涉嫌通过虚假异地发票等方式骗取医疗保险基金1007.11万元的问题触目惊心。“医保卡”用于支付药店购药和门诊医疗费用，是我国城镇职工基本医疗保险制度的重要一环。从管理角度说，医保卡里的钱具有“专款专用”性质，不仅关系个人利益，也事关公共利益，它是否规范使用，影响着整个的民生福祉。

如今这张小小的医保卡，却成了一块部分自然人和商业机构眼中的“唐僧肉”，我们提醒监管部门，及时掌握这些情况，堵住这些漏洞，严惩这些违规违纪的医保蛀虫。

责任编辑：桂强