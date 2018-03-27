人民日报海外版:敢于在国际前沿无人地带自主创新

原标题：在“无人地带”创新 在“无人地带”领跑

3月7日，习近平总书记在参加广东代表团审议时强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。

而在政府工作报告中，也专门列出了一节，用于阐述“加快建设创新型国家”，提出要把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强经济创新力和竞争力。

的确，创新是一个国家、一个民族不断向前发展的不竭动力。

在今年的两会上，“创新”是一个备受关注的词语，中国许多激动人心的创新成果频频亮相，从高铁到量子科技，再到“中国芯”，充分展示了中国创新的最新成果。令人印象深刻的是，“星光中国芯”工程总指挥、中国工程院院士邓中翰对未来发展的畅想：要有换道超车的思维，敢于在国际前沿的无人地带自主创新，制定标准，打造新动能、新模式、新产业链。

而政府工作报告中的一串数据，更是激动人心：5年来，全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。载人航天、深海探测、量子通信、大飞机等重大创新成果不断涌现。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。

通过两会，再一次体现了中国对创新这个第一动力的高度重视，实施创新驱动发展战略，优化创新生态得到强调，多主体协同、全方位推进的创新局面正在有序推进中。

当人们从多个角度解读和品味今年的政府工作报告时，发现报告为中国今后的创新发展提供了令人兴奋的指引。

比如，今年的政府工作报告提出要加快建设创新型国家，把握世界新一轮的科技革命和产业变革大势。这就要求我们不能继续采用传统的资源依赖性的经济增长方式，要通过科技创新来加大传统产业转型升级。

再比如，从品质革命到双创升级版，再到融通创新、新一代人工智能……一批经济和社会发展领域的新概念新提法，出现在其中，这就要求我们通过推进“品质革命”推动“中国制造”加快走向“精品制造”，通过“双创”升级版为中小企业搭建更好更大的平台，通过融通创新以加快创新成果转化应用，通过加强新一代人工智能研发应用让新技术更好地促进社会管理和民生服务，所有这些，都将对今后的创新发展产生重要引领。

在新一轮科技革命和产业变革面前，唯改革者进，唯创新者强。

要跑出中国创新“加速度”，需要通过不断创新，实现突破和跨越，加快产业结构调整和转型升级，以实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

“集众智汇众力，一定能跑出中国创新‘加速度’”。政府工作报告的话铿锵有力，为中国未来的创新发展，是划重点，更是契机。

责任编辑：张岩