人民日报：有干部把扶贫当任务 认为是“搞运动”

原标题：扶贫要杜绝四种不良心态

精准扶贫才能精准脱贫，持续用力才能实现同步小康。党员干部是扶贫工作的主力军，决定着脱贫攻坚战的成败。当前，面对扶贫工作，一些党员干部存在以下几种不良心态，应当认真对照，坚决杜绝。

敷衍塞责的应付心态。有的党员干部把扶贫工作当作应付上级的差事，工作流于形式、浮于表面。无论是调研走访还是问计问需，都是走马观花蜻蜓点水，对于因病致贫、因学致贫、因残致贫、因灾致贫等不同类别的家庭不愿意下功夫精准识别、分析对策，缺乏一对一的帮扶措施。一些干部到户走访常常是拍照签到、走走过场，甚至为了考核过关公然造假。

事不关己的抵触心态。有的党员干部把扶贫当成组织安排下来的任务，认为是“搞运动”“一阵风”，思想上不重视，情感上有抵触，未把贫困群众当做“一家人”，也没把扶贫工作当做“自家事”，工作起来不上心、落实政策不用心、帮扶到户不尽心，存在不作为、慢作为、懒作为等不良现象。一些干部主观上认为扶贫工作很难出成绩显成效，怕苦怕累不想担责，不愿花力气摸扶贫底子、挖掉致贫根子、找脱贫方子。

以权谋私的“补偿”心态。有的党员干部自认为在扶贫工作中为争取项目、服务群众奔波劳碌，付出多而回报少，私心作祟导致作风不正、行为不端，更有甚者将之视为“自留地”“唐僧肉”，在扶贫资金的使用上存在挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费等现象。

急于求成的跟风心态。有的党员干部在扶贫工作中急于做出成绩，或跟其他人比较，缺乏谋定而后动的主张，对当地资源禀赋、市场形势没有深入调研，就乱开方子，导致工作走偏。在还未摸清扶贫对象需求、找准贫困症结和制定扶贫方案的情况下，看到有现成的成功样板和典型，就争着拿项目、上资金。“跟风式”扶贫给当地村民帮了倒忙，影响脱贫攻坚的实际效果。

责任编辑：初晓慧