重庆日报:孙薄王等集政治变质经济贪婪于一身

原标题：深刻认识肃清工作的重要性紧迫性

深刻认识肃清工作的重要性紧迫性——一论彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒

全国两会期间，习近平总书记亲临重庆代表团参加审议并作重要讲话。他强调，政治生态同自然生态一样，稍不注意就容易受到污染，一旦出现问题再想恢复就要付出很大代价。当前，对重庆来说，开创各项工作新局面，营造良好政治生态，最要紧的任务是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是旗帜鲜明讲政治、坚决维护党中央权威和集中统一领导的政治要求，是持之以恒正风肃纪、推动全面从严治党向纵深发展的迫切需要，是锻造优良党风政风、确保改革发展目标顺利实现的重要保障。全市上下必须提高政治站位，强化政治自觉，提高政治能力，深刻认识做好肃清工作的重要性和紧迫性。

肃清的前提是认清。孙政才和薄熙来、王立军等人的腐败是综合性的，集政治变质、经济贪婪、生活腐化于一身，最突出的问题是政治腐败；其违纪违法的原因是多方面的，最根本的是思想政治上、理想信念上出了问题；他们给重庆造成的损害很多很深，最严重的后果是污染了重庆的政治生态。只有深刻认识孙政才和薄熙来、王立军的本来面目和严重危害，彻底肃清他们的恶劣影响和流毒，形成风清气正的政治生态，才能确保重庆各级党组织和广大党员干部一切行动听党中央指挥、向总书记看齐，确保重庆所有工作部署都以贯彻中央精神为前提，确保重庆各项事业沿着总书记指引的方向奋力前行。

彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是旗帜鲜明讲政治、坚决维护党中央权威和集中统一领导的政治要求。肃清工作要做的事很多，最首要的任务是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。习近平总书记是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，是党的根本利益所在。对重庆而言，正是因为有以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，我们的工作才有底气；正是因为有习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引，我们的工作才会顺利；正是因为有习近平总书记对重庆各项工作和事业发展的高度重视和亲切关怀，我们的事业才能成功。我们要进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把学习贯彻总书记重要讲话精神转化为忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的自觉行动。

彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是持之以恒正风肃纪、推动全面从严治党向纵深发展的迫切需要。孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，对重庆影响既深且广、危害极大。他们的所作所为，严重破坏党的组织原则和纪律规矩，带坏了党内风气，成为重庆政治生态的巨大污染源。政治污染不祛除，就没有政治生态的风清气正。修复好重庆的政治生态，必须从源头上清理，把“烂树”连根拔起，把“病树”彻底治愈，把“歪树”匡直扶正，严肃党内政治生活，涵养党内政治文化，不断把全面从严治党向纵深推进。

彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是锻造优良党风政风、确保改革发展目标顺利实现的重要保障。坚决肃清是为了坚定前行。虽然目前在肃清方面已经做了大量工作，但还要继续把肃清工作抓好、抓到位，把正面的立起来，把反面的去掉，卸下包袱、轻松上阵。只有注重破立并举，在反对什么、坚持什么问题上旗帜鲜明，以思想上的拨乱实现认识上的统一，才能防止错误思想和行为死灰复燃。全市上下要切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加满油、把稳舵、鼓足劲，确保重庆各项工作始终沿着正确的道路前进，更好地促进重庆经济社会持续健康发展，确保总书记明确指示的各项任务真正落到实处，以扎扎实实的工作，实实在在的成效，向党中央交上一份合格答卷，让总书记放心，让全市人民满意。

责任编辑：初晓慧