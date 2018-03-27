青岛拟全面取消购房面积投资纳税等落户限制

原标题：好消息！青岛要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制

山东省住房和城乡建设厅网站截图

今天，记者从山东省住房和城乡建设厅官网获悉，省城镇化工作领导小组办公室印发《加快推进新型城镇化建设行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《方案》），其中提出加快推进农业转移人口市民化，全面放开对高校毕业生、技术工人、职业院校（含技工院校）毕业生、留学归国人员的落户限制。青岛市要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制。

《方案》中明确指出，提升半岛城市群融合度和竞争力。深入实施《山东半岛城市群发展规划（2016-2030年）》，编制实施“两圈四区”都市圈（区）发展规划，提升重要轴带要素集聚水平，增强网络节点支撑能力，巩固全国第四大城市群地位。积极对接京津冀一体化，主动承接首都产业和职能转移，服务雄安新区建设。强化交通基础设施支撑，统筹高速铁路、高速公路、航空、港口、管道等综合立体交通建设，完善便捷高效的省内交通网络，打造“三环四横六纵”高速客运铁路网，进一步完善“四纵四横”货运铁路网，规划建设以济南、青岛为中心的市域（郊）铁路，建设“九纵五横一环七连”的高速公路网。

《方案》中提到要推进都市区一体化发展。以济南、青岛两城市为核心，协同周边城市，培育发展济南都市圈和青岛都市圈。坚持设施先行、错位发展、共建共享的原则，协同推进烟威、临日、东滨、济枣菏四个都市区空间布局、基础设施、产业发展、要素市场、公共服务、体制机制等六个一体化，培育发展高度同城化的都市区。

《方案》还特别强调，要强化青岛核心城市功能作用。以青岛西海岸新区、蓝谷核心区、高新区、胶东临空经济示范区为引领，协同潍坊等城市一体发展，形成东部地区转型发展增长极。重点打造新一代信息技术、轨道交通、海洋经济、财富金融等国内外领先的产业集群，大力发展平台经济、分享经济、标准经济、绿色经济等引领潮流的新业态新模式，将青岛建成国际先进的海洋发展中心、国家东部沿海重要的创新中心、国家重要的区域服务中心和具有国际竞争力的先进制造业基地，争创国家中心城市。

来源：闪电新闻

责任编辑：张建利