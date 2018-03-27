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青岛拟全面取消购房面积投资纳税等落户限制

青岛拟全面取消购房面积投资纳税等落户限制
2018年03月27日 11:22 封面新闻
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　　原标题：好消息！青岛要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制

山东省住房和城乡建设厅网站截图山东省住房和城乡建设厅网站截图

　　今天，记者从山东省住房和城乡建设厅官网获悉，省城镇化工作领导小组办公室印发《加快推进新型城镇化建设行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《方案》），其中提出加快推进农业转移人口市民化，全面放开对高校毕业生、技术工人、职业院校（含技工院校）毕业生、留学归国人员的落户限制。青岛市要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制。

　　《方案》中明确指出，提升半岛城市群融合度和竞争力。深入实施《山东半岛城市群发展规划（2016-2030年）》，编制实施“两圈四区”都市圈（区）发展规划，提升重要轴带要素集聚水平，增强网络节点支撑能力，巩固全国第四大城市群地位。积极对接京津冀一体化，主动承接首都产业和职能转移，服务雄安新区建设。强化交通基础设施支撑，统筹高速铁路、高速公路、航空、港口、管道等综合立体交通建设，完善便捷高效的省内交通网络，打造“三环四横六纵”高速客运铁路网，进一步完善“四纵四横”货运铁路网，规划建设以济南、青岛为中心的市域（郊）铁路，建设“九纵五横一环七连”的高速公路网。

　　《方案》中提到要推进都市区一体化发展。以济南、青岛两城市为核心，协同周边城市，培育发展济南都市圈和青岛都市圈。坚持设施先行、错位发展、共建共享的原则，协同推进烟威、临日、东滨、济枣菏四个都市区空间布局、基础设施、产业发展、要素市场、公共服务、体制机制等六个一体化，培育发展高度同城化的都市区。

　　《方案》还特别强调，要强化青岛核心城市功能作用。以青岛西海岸新区、蓝谷核心区、高新区、胶东临空经济示范区为引领，协同潍坊等城市一体发展，形成东部地区转型发展增长极。重点打造新一代信息技术、轨道交通、海洋经济、财富金融等国内外领先的产业集群，大力发展平台经济、分享经济、标准经济、绿色经济等引领潮流的新业态新模式，将青岛建成国际先进的海洋发展中心、国家东部沿海重要的创新中心、国家重要的区域服务中心和具有国际竞争力的先进制造业基地，争创国家中心城市。

　　来源：闪电新闻

责任编辑：张建利

纳税青岛都市区
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