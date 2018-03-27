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美众院官员访台 国台办:打“台湾牌”伤中国人民

美众院官员访台 国台办:打“台湾牌”伤中国人民
2018年03月27日 12:44 央视
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　　原标题：美众议院外交事务委员会主席访台，国台办：伤害全体中国人民

　　央视新闻3月27日消息，鼓吹台美各阶层官员互访的“与台湾交往法案”3月16日在美国“闯关”成功，其重要推手之一、美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯26日抵达台湾。对此， 国台办主任刘结一在接受央视记者采访时表示，“一中”原则是中美关系的政治基础，一些美国人想打“台湾牌”，是对台湾同胞的愚弄，最终都会是徒劳的。

　　国台办主任刘结一表示，中美之间涉及台湾问题，有明确的三个联合公报，美国对中方做出过明确的承诺，一个中国的原则是中美关系的政治基础，美国必须要履行承诺。

　　国台办主任刘结一：现在确实有一些美国人想打“台湾牌”，打“台湾牌”伤害的是全体中国人民，也包括伤害台湾同胞的利益，这是对台湾同胞的愚弄。我们也相信，只要我们两岸携起手来，在一个中国原则的基础上，在“九二共识”的基础上，不断推进两岸关系和平发展，推进祖国和平统一的进程，那么任何外部势力企图打“台湾牌”，伤害全体中国人民利益的事情，就都是徒劳。

　

责任编辑：初晓慧

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