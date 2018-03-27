刘鹤：金融系统要转变工作作风 提升专业能力

原标题：刘鹤在金融管理部门调研时强调 增强四个意识、切实做好当前金融工作

新华社北京3月27日电中央政治局委员、国务院副总理刘鹤3月27日在金融管理部门调研时强调，金融系统要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真做好金融改革发展稳定各项工作。

在分别听取人民银行、银行保险监督管理委员会、证监会汇报后，刘鹤指出，党中央、国务院对金融工作高度重视，国际金融危机以来，面对复杂严峻的国际形势和困难挑战，金融系统做了大量卓有成效的工作，守住了不发生系统性金融风险的底线，成绩来之不易，值得充分肯定。

刘鹤指出，打好防范化解金融风险攻坚战是当前金融工作的重中之重，要加强国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用，把握好节奏和力度，促进金融稳定健康发展。要坚持以供给侧结构性改革为主线，切实提高金融服务实体经济水平。要保持货币政策稳健中性，疏通货币政策传导机制，保持流动性合理稳定。要平稳有序推进机构改革工作，加快银行保险监管职责调整，增强综合监管能力。要完善多层次资本市场体系，提高上市公司质量，促进资本市场健康发展。要以改革开放四十周年为契机，以更大力度、更实举措，按照市场化方向深化金融改革开放。中央已经明确的改革开放举措，要抓紧落实到位。

刘鹤强调，要坚定不移落实全面从严治党各项要求，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，为做好金融工作提供坚强政治保障。金融系统要切实转变工作作风，提倡讲短话、开短会、写短文，提升专业能力，提高办事效率，真抓实干，努力开创金融工作新局面。

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