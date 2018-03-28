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俄外交部：因俄领导人日程改变 王毅访俄日期推迟

俄外交部：因俄领导人日程改变 王毅访俄日期推迟
2018年03月28日 11:01 环球网
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俄罗斯外交部公告截图俄罗斯外交部公告截图

　　[环球网报道 记者 朱佩]据俄罗斯卫星通讯社3月28日报道，俄罗斯外交部发布消息称，原定于3月27日和28日中国外长王毅出访俄罗斯的日期被推迟。

　　消息称，“由于俄罗斯领导人日程安排发生更改，因此决定将中国国务委员兼外交部长王毅访问俄罗斯的日期推迟”。

　　俄外交部指出，俄中双方将通过外交渠道就具体访问日期进行协商。

　　早前俄罗斯外交部新闻司副司长科任表示，中国外长将于3月27日和28日对俄罗斯进行访问，并与俄外长拉夫罗夫举行会谈。

责任编辑：张建利

王毅俄罗斯日程
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