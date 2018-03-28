俄媒叹中国经济巨变做梦想不到:让美心中不是滋味

原标题：俄媒感叹中国经济巨变做梦都想不到：让美国心中不是滋味

俄罗斯自由媒体网站3月26日刊登题为《尽管遭受华盛顿打击，中国经济仍经历着前所未有的增长》的文章称，中国国务院副总理韩正在中国发展高层论坛开幕式上，对中美当前事态表达了自己的担忧。众所周知，在此次论坛举行前不久，唐纳德·特朗普举起了反华大棒，计划对中国发动贸易战。

▲3月25日，中国发展高层论坛2018年年会在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席开幕式并致辞。

中方呼吁平等协商，同舟共济，促进贸易和投资自由化、便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

文章称，但美国未必会聆听中国领导人的声明，因为中国这个在经济上繁荣起来的国家早就对美国构成挑战。不过，中国有应对美国之策，因为现在没有一个国家像中国这样快速发展。美国想要稍稍刹住这股前进的势头不无原因。

文章称，每个到过中国的人都知道，最近25年至28年来，这个国家取得了何种飞跃。上世纪90年代初的中国，人们的住房和屋内陈设简陋，物品稀缺，电子产品基本没有，穿着绿色军大衣的中国人争相从俄罗斯购买二手家具、皮鞋、电动剃须刀。

而仅仅几年后，俄罗斯就开始向他们购买一切——从服装、食品到昂贵的电子产品。这样的经济突破俄罗斯连做梦都想不到。这是真正的进口替代！自己的汽车工业、发达的农业、轻工业和计算机技术。

▲资料图片：在宁波奇点机器人体验馆，展出的机器人正与一位观众现场围棋“对弈”。

牛津大学教授卡尔·格特在研究中国20多年后，对中国发生的变化感到吃惊，并把这写入《世界追随中国的步伐：中国消费者如何改变游戏规则》一书中。

如今，中国有三分之一的人口（近5亿人）可以归入中产阶层，他们对私家车的需求带动了汽车工业的积极发展。

文章称，1990年，中国每年生产52万辆汽车，轿车仅占8%。2001年，中国加入世贸组织以获得广阔的出口市场。自那时起，中国不得不遵守该组织的规定，让出对国内市场的部分控制权。

▲中国认真遵守世贸组织规则。（路透社）

中国领导人明白，在入世后的贸易保护期到期后，世界各地的进口商品将涌入过去封闭的市场。倘若在此期间不能建立自主汽车产业，那么国内汽车市场将永远地交给外国制造商，这正是俄罗斯如今发生的事。

文章称，中国领导人决定按照自己的条件实现汽车化：建立自主汽车工业，不把这个关键部门拱手让给外国人。为尽快达到目标，中国放松了对汽车市场的进口限制，以形成各国车企竞争的格局，并从大型国际汽车集团引进投资和技术。

▲重庆某品牌汽车现代化整车生产线

文章指出，政府迅速拉动汽车内需的努力得到了回报。降低价格，不对进口外国汽车品牌设限、使民众有机会买到优质外国车，银行提供优惠贷款——这些都引发了中国人对汽车需求的爆炸式增长。他们中的大多数，在几年前还无法想象自己会开车出行，更别提拥有汽车了。

得益于需求的井喷，中国已超越美国，成为全球最大汽车市场。刺激需求战略也催生了强大的汽车工业：如今中国年产2000多万辆汽车。中国政府和车企大力说服20年前只能骑自行车的民众购置汽车。庞大车市的广阔前景吸引了数千亿美元的中外资本——这是美国过去40年对本国汽车市场投资的几十倍。

文章称，中国的农业部门同样表现不俗。2017年小麦产量创历史新高。而且，这种作物是在不太利于耕种的土地上生长的。可耕种面积不足迫使中国农民掌握了最难的耕作方法——梯田耕种，即在山丘上开垦土地。一个不争的事实是，中国不仅养活了自己的众多人口，还养活了邻国。

▲资料图片：山东邹平县孙镇农业科技种植园的工人在田间收获红薯。

文章表示，乳品业这个并非中国传统行业的崛起也引人注目。如今，中国是最大的奶粉消费国。在20世纪初西餐传入前，东亚国家的餐桌上很少见到奶制品的身影。

文章称，中国的乳品业还在蓬勃发展。上世纪90年代中期，中国每年人均乳品消费不到5公斤，10年后已达11公斤。现在的任务是赶超世界平均消费水平——近100公斤。

文章称，中国正在放眼长远的未来。这就是为何美国人心中不是滋味。尽管加征遏制性关税，但美国未必赶得上中国。

责任编辑：张建利