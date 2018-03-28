原标题：北京市2019年将取消小升初特长生招生

新京报快讯（记者沙璐）记者今日（3月28日）从教育部获悉，多地正抓紧推进校外培训机构专项治理。据北京市教委副巡视员冯洪荣介绍，北京市将印发《校外培训机构专项治理行动实施方案》，治理行业乱象。冯洪荣还透露，2019年，北京将取消小升初特长生招生。

6月底前完成校外培训机构摸底

2018年2月，教育部办公厅等四部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，要求对校外培训机构开展排查摸底、全面整改、督促检查。

北京市教委副巡视员冯洪荣介绍，北京市委市政府高度重视，将专项治理作为重要政治任务来落实，近期将以市政府办公厅名义印发《校外培训机构专项治理行动实施方案》，明确各区政府为专项治理行动的责任主体，成立由副区长牵头、相应部门参加的区治理小组，全面负责本区专项治理工作。

冯洪荣表示，专项治理目标为：摸清校外培训机构底数，分类治理行业乱象，规范办学行为，消除安全隐患，建立健全监管长效机制，促进校外培训行业健康发展，减轻中小学生课外负担，保障中小学生健康成长。任务包括治理行业乱象、规范办学行为、消除安全隐患三个方面。

此外，在全面落实四部门通知要求的基础上，还将结合北京实际将一些突出问题纳入治理范围，包括办学方向、教学内容、办学行为违背党的教育方针，违反国家相关法律规定；管理混乱，提供虚假资质、发布虚假广告或进行虚假宣传，违规招生、违规收费，抽逃办学资金、非法集资等严重影响教育教学、产生恶劣社会影响的行为。

治理步骤上分为三个阶段：第一阶段，全面部署和排查摸底，2018年6月底前完成；第二阶段，集中整改，2018年底前完成；第三阶段，建立健全监管长效机制，2019年6月底前完成。

将建立全市统一管理服务平台

冯洪荣表示，北京市进行校外培训机构专项治理要坚持标本兼治的原则，注重综合施策。从入学方面，2019年将取消小升初特长生招生，减少家长和学生进行盲目培训的情况。

他强调，严查将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，斩断通过培训机构择校择生途径。在课程教学方面，严查中小学校不遵守教学计划、“非零起点教学”等行为，严查中小学教师课上不讲、课后到校外培训机构讲，并诱导学生参加校外培训机构培训等行为。一经查实，严格追究相关人员责任。

冯洪荣称，下一步，北京市将建立全市统一的校外培训机构管理服务平台，进一步完善培训机构审批、备案、登记等标准，建立白名单、黑名单制度，探索加强资金监管的方法。同时，充分发挥行业协会作用，健全日常巡查发现机制、联动执法工作机制和违规失信行为惩戒机制，促进培训机构依法经营、规范经营和诚信经营。

责任编辑：初晓慧