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安倍表示将把自卫队写入宪法推进修宪 外交部回应

安倍表示将把自卫队写入宪法推进修宪 外交部回应
2018年03月28日 16:39 人民日报
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　　3月28日，外交部发言人陆慷主持例行记者会。

　　问：据报道，日本自民党今日召开党大会出台修宪讨论草案，在宪法第九条下增加有关自卫队的内容，自民党还在2018年活动方针中列入“修宪”目标，安倍表示，将把自卫队明确写入宪法，推进实现修宪目标。日本国内对自民党推进修宪有很多不同的看法，请问中方对此有何评价？

　　答：由于历史的原因，日本修改和平宪法问题一直受到二战受害国的高度关注。我们希望日方深刻汲取历史教训，倾听日本国内外爱好和平的民意呼声，继续坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

责任编辑：张义凌

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