原标题：下班快去加油吧！国内油价年内第三涨，加满一箱油多花6.5元！

央视财经（记者：平凡、李亦阳）根据“十个工作日一调整”的原则，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月28日）24时开启。本轮成品油调价周期内（3月15日—3月28日），国际油价震荡上涨。受此影响，国内油价将上涨，国内汽油、柴油的零售价格也随之上调。央视财经记者最新从国家发改委获悉，此次油价调整具体为：每吨汽油上调170元、柴油上调165元。

成品油年内第三涨！加满一箱油多花6.5元

央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.13元，95号汽油每升上调0.14元，0号柴油每升上调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约6.5元。

本轮成品油调价周期内国际油价上涨

调价周期内，地缘政治风险加剧，全球原油需求前景乐观，以及欧佩克减产可能进一步延长等因素主导国际油价上涨。近期，沙特王储访美，美国重提对伊朗实施经济制裁，伊朗原油贸易中断的可能性加大，导致市场对全球原油供应下降产生了担忧。需求方面，国际能源署在3月最新报告中上调2018年全球原油需求增长预期至150万桶/日，全年原油需求量将达到9930万桶/日，需求向好提振油价上涨。此外，年初以来欧佩克减产执行率不断提高，近日表示可能将减产协议延长至2019年以促进原油供需进一步恢复平衡。但是，美国原油产量不断攀升并屡创新高，美国加征关税等措施加剧国际贸易形势紧张，在一定程度限制了油价涨幅。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价受特朗普贸易新政和地缘政治风险的影响较大，这可能导致国际油价出现较大波动。长期来看，需重点关注美国页岩油增产与欧佩克减产情况。

年内油价变动一览：3涨2跌1搁浅

经过本次调价，2018年以来，国内成品油调价已呈现“三涨二跌一搁浅”的格局。整体来看，截至本次调价，2018年汽油价格每吨累计上调55元，柴油价格每吨累计上调55元。

责任编辑：桂强