西安飞成都航班因高铁锐减 下月起每天仅1个航班

原标题：受高铁影响西安飞成都航班锐减，下月起每天仅剩1个航班

高铁不断开通，公路客运受影响全面“突围”，民航利用自身优势吸引客源，曾经三足鼎立的局面，如今成铁路、民航争唱主角。随着夏秋航季的到来，西安咸阳国际机场加大航班密度，快线总数达20条，个别国际航线票价不足千元。

西安飞成都航班锐减

西成高铁开通不仅影响了西汉客运班车，也影响了航班。记者从多家航空公司了解到，3月27日到31日，西安飞成都单日1个航班，双日2个航班，但从4月1日起，仅剩下1个航班。

业内人士李先生说，一般500公里内，高铁对民航的冲击可能达50%以上；500-800公里，影响达30%以上；1000公里，影响相对减弱，大约20%；1500-2000公里时，影响就不大了。

打造20条空中快线

“航班换季后，越来越多的游客、商务旅客坐飞机往返西安与外地，所以，我们有20条航线成快线，1日至少飞10班以上，非常方便，比如西安飞北京日均24个航班，飞深圳、广州都是日均20个航班。”西安咸阳国际机场相关人士说，3月25日到10月27日，机场开始执行夏秋航季航班计划，计划快线总数达20条，与去年同期相比，新增南宁、大连、呼和浩特和沈阳航线，其中，大连航线增至12班，南宁航线由日均6班加密至11班，呼和浩特和沈阳航线由日均9班和7班加密至10班。准快线14条，与去年相比新增珠海、福州和宁波航线。

“进一步加快打造‘国际运输走廊’和‘国际航空枢纽’，加速构建我省五洲航线网络主骨架。”该机场相关负责人表示，本航季计划按每小时53架次编排，全航季共安排航班104491班，同比增长4.4%，其中，国内98084班，国际及港澳台6407班；开通航点176个，通航点总量比去年净增14个，新增伦敦、圣彼得堡、阿勒泰、保山、常德、陇南等27个国内外航点。取消了阿尔山、德令哈、济州、旧金山、西哈努克、阿姆斯特丹（货运）等13个航点，航线网络结构得到进一步优化。

一些航线票价大跳水

记者从售票中心了解到，近期，一些航线票价大跳水。虽然是樱花季，但西安飞日本的机票有优惠，甚至能捡漏到很划算的机票，西安飞东京4月份的机票多在2000元左右，4月2-5日期间甚至低至1844元。

4月泰国有重要节日——泼水节，机票折扣幅度较大，4月1日-11日，西安飞曼谷最低票价823元。

来源：三秦都市报

责任编辑：张义凌