人民日报评论员：把中朝传统友谊发展得更好

春回大地、万物复苏的美好时节，习近平总书记同首次访问中国的金正恩委员长就发展中朝两党两国关系、维护朝鲜半岛和平稳定进行坦诚友好会谈，并从战略高度提出四点重要主张。这次时机特殊、意义重大的历史性会晤，是中朝传统友好合作关系在新时代得以继承和发展的生动写照，是坚持通过对话协商解决半岛问题的中国方案带来的关键成效，必将有力推动中朝传统友谊在新的历史时期迈上新台阶，为朝鲜半岛局势的进一步转圜注入关键性暖流，对推动地区乃至世界和平稳定发展产生历史性影响。

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，习近平总书记多次强调要坚持从战略高度和长远角度看待和把握中朝关系发展，对解决朝鲜半岛问题，提出了坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题等重大主张。这些主张，有力推动半岛问题的解决朝着正确方向推进。实践证明，中国外交战略思维为推动半岛局势缓和发挥了关键性作用，习近平总书记在对朝政策、半岛政策上的战略运筹是完全正确的。

“我相信，在充满欢欣和希望的新春同习近平总书记进行的首次会晤，将迎来朝中友谊硕果，促进半岛和平稳定。”金正恩委员长热情洋溢的话语，表达了对习近平总书记的高度认同，也表明了朝方希望同中方加强战略沟通、共同维护协商对话势头的积极意愿。机遇面前，需要准确把握问题的关键，更需要总揽全局的智慧和驾驭大势的能力。这次历史性会晤中，习近平总书记充分肯定朝鲜半岛形势发生的积极变化，呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，强调中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，为确保半岛无核化、不战不乱指明了方向。我们坚信，精诚所至，金石为开，只要有关各方拿出诚意、彼此响应、形成合力，就一定能够共同推动半岛形势走向缓和。

中朝两国山水相连、唇齿相依，我们的传统友谊是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，共同的理想信念和深厚的革命友谊，凝结为中朝人民共同的宝贵财富，经受住了时间和风雨的考验。继续发挥高层交往的引领作用，充分用好战略沟通的传统法宝，积极促进和平发展，夯实中朝友好的民意基础，站在新的历史起点上，习近平总书记提出的这四点重要主张，是基于历史和现实、立足于国家地区格局和中朝关系大局做出的重大战略安排。维护好、巩固好、发展好中朝关系，需要我们更加坚定地认识到，传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择，也是唯一正确选择。为了两国人民的福祉和地区和平稳定，我们必须不忘初心，携手前进，把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好。

沟通和交流，合作与发展，是融化半岛局势坚冰的最好方式。朝鲜半岛经历了不少曲折和苦难，但和平稳定与发展繁荣始终是半岛全体人民的共同心愿，也是中方为解决半岛问题始终坚持的目标和方向。抓住这次历史性会晤创造的新契机，加强沟通与互信，我们就一定能够推动中朝关系长期健康稳定发展，为半岛问题的解决注入更多正能量，为地区和平稳定发展作出新的贡献。

责任编辑：张义凌