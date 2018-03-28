孙政才案细节披露:重特大事故发生后不去现场指挥

原标题：孙政才案细节：重特大事故发生后，不去现场指挥

撰文 | 孟亚旭

“孙政才和薄熙来、王立军是政治生态的污染源，在过去10年，对重庆政治生态和干部群众伤害极大。”连续两日，重庆都在谈“肃清流毒”。

一个背景是，3月10日，全国两会期间，习近平曾到重庆代表团参加审议。“两会时间”里，每到一个代表团，习近平的讲话都很有针对性。

“政治生态同自然生态一样，稍不注意就容易受到污染，一旦出现问题再想恢复就要付出很大代价。”在重庆代表团，习近平重点讲的是政治生态。

27日，重庆市委理论学习中心组撰文，开篇提到，“习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时指出，当前，对重庆来讲，开创各项工作新局面，营造良好政治生态，最要紧的任务是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。”

“时至今日仍有一些干部群众受到蒙蔽”

3月25日至26日，重庆市委理论学习中心组用一天半时间举行专题学习会，围绕深入学习贯彻习近平参加重庆代表团审议时重要讲话精神开展交流讨论。

3月27日的《重庆日报》中，还刊发了“重庆市委理论学习中心组”的文章——《牢固树立“四个意识”》，该文章中提到，“薄熙来自立旗帜、搞独立王国，孙政才欺上瞒下、消极应付中央决策部署。二人的这些行为给党和人民事业带来严重危害，对重庆造成恶劣影响。”

“整体看，广大干部群众对孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒严重危害的认识有了较大提高，但时至今日仍有一些干部群众受到蒙蔽。”

政知道（微信ID：upolitics）注意到，28日《重庆日报》发表相关评论时透露：

有些地方部门对孙政才和薄熙来的错误做法纠正还不够彻底；有的还停留在仅仅是回避、不提这些“口号”上，还没有从根子上去彻底清理、纠正。

有的干部作风漂浮，急功近利、弄虚作假等，从某种程度上看，其中也有受孙政才和薄熙来等人不良影响的因素存在。

“一些重特大事故发生后，不去现场指挥”

在两会期间，政知道（微信ID：upolitics）曾参加了重庆团全体会议。

重庆市委书记陈敏尔在会上表示，在与中央保持一致等方面，“孙政才念稿子的时候，也是这么念的，但是他心里没有过，阳奉阴违，当面一套背后一套。”

他说，重庆不兴那一套，不做那一套，要知行合一，言行一致。

而在28日的《重庆日报》中，署名为“重庆市政府办公厅第八秘书处支部委员会”和“本报评论员”的相关文章，还披露了几个细节：

孙政才口头上经常讲坚定“四个意识”，行动上却与中央离心离德；大搞所谓“民生工程”，却有名无实，让老百姓缺少获得感，实则想为自己贴金；一些重特大事故发生后，不去现场指挥，对群众生命财产安全漠不关心。

孙政才消极应付中央决策部署，执意推行自己的主张，致使党中央决策部署在贯彻执行过程中变形走样。他主导制定“五大功能区域发展战略”，把本来对区域的划分定位盲目拔高成重庆最重要的战略，并将功能区域绝对化，导致相关区县对新发展理念没有一体坚持、一体贯彻；甚至片面地将“两地”理解为仅是“内陆开放高地”，把总书记关于将重庆早日建成“山清水秀美丽之地”的殷殷嘱托置于脑后。

薄熙来目无组织、目无法纪、狂妄自大，在重庆自立旗帜、标新立异，搞“独立王国”，根据个人喜好曲解中央决策部署，搞“五个重庆”“分好蛋糕才能做大蛋糕”等所谓“独创”“特色”“模式”的做法，严重违背中央要求、背离党的基本路线。

薄熙来搞的所谓的“民生10条”“共富12条”，实质上都是虚假表演、政治表演。他们搞的都是寅吃卯粮、邀约民心。

这并非官方首次披露孙政才案件细节。

1月19日，《重庆日报》曾刊文称：

在脱贫攻坚问题上，孙政才为了个人的政绩，没有贯彻中央的要求和习近平总书记视察重庆时对扶贫工作的重要指示精神，盲目赶进度，确立了“脱贫攻坚赶前不赶后，将减贫销号任务重点安排在2016年度”工作目标，导致各区县急于求成、揠苗助长，形式主义、官僚主义问题突出。

决不能遮遮掩掩或者先斩后奏

在彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒方面，重庆力度很大。

3月23日，重庆市委书记陈敏尔赴巴南区调研，带头向基层干部群众宣讲习近平在参加重庆代表团审议时的重要讲话精神。

27日，陈敏尔再次前往大渡口区宣讲。上述宣讲中，陈敏尔均提到要肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。

重庆市委理论学习中心组也就此发了文：

要坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争，坚决防止“七个有之”，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。要严格执行重大问题请示报告制度，该请示的及时请示，该报告的及时报告，决不能遮遮掩掩或者先斩后奏，更不能隐瞒不报、欺骗组织。

针对“形象工程”“面子工程”，《重庆日报》提到：

“将针对孙政才的恶劣行径和薄熙来脱离实际大栽贵重树木等一系列‘形象工程’‘面子工程’邀约民心、欺骗群众的做法，深入查摆城乡建设领域重点问题，及时协助配合相关部门制定整改清单、细化措施、限期整改，及时配合相关部门梳理排查全市建设领域重点项目情况，督促责任主体严格按照发展规律推进城乡建设，严格按照相关法律法规开展城乡建设领域招投标工作，坚决肃清孙政才、薄熙来对全市城乡建设工作的负面影响。”

责任编辑：桂强