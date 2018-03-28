每天净赚上亿元 中国这几家公司的业绩惊呆了

三百六十行，行行出状元。

近日，工商银行、建设银行、农业银行，三大行公布了2017年业绩。工商银行以2875亿元的净利润排名第一，建设银行、农业银行也不示弱，分别实现净利润2436亿元、1931亿元。

三家银行合计实现净利润7242亿元，相当于河北唐山一年的GDP，能够全款买下经营了30年的万达集团。

7242亿元，按一年365天计算，三大银行合计每天净赚约20亿元。

于是，有一种说法认为，在中国，最赚钱的莫过于银行业。

事实上，银行业是最赚钱的行业吗？银行业净利润总额高是否合理？

银行业最赚钱？

先来看净利润总额。

2017年，工商银行、建设银行净利润均破2000亿元。

互联网巨头腾讯，2017年净利润715亿元，相当于工商银行的四分之一。

中国500强企业排名靠前的“两桶油”，中石化、中石油2017年净利润分别为511亿元和228亿元。

也就说，从利润总额上来说，银行业净利润确实较高。

再来看资本回报率。

2017年，工商银行、建设银行、农业银行平均总资产回报率分别为1.14%、1.13%和0.95%，加权平均净资产收益率分别为14.35%、14.80%和14.57%。

在众多行业中，银行业的资本回报率并非第一。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼告诉中新社国是直通车，银行业利润总额高是事实，但从资本收益率的角度看，银行并不能算最赚钱的行业，我们应当理性看待银行业赚钱。

但他也强调，银行业盈利能力增强本身是件好事。以工行为例，大部分利润，最后以税收、分红等方式贡献国家，回报社会。应该说，每个人都可能从银行的利润中获益。

中国银行首席研究员宗良对此持不同观点，他认为，中国银行业总体上利润偏高，无论是从利润总额角度看，还是资本收益率角度看。

那么，中国银行业利润高是因为利息差大吗？

宗良否认了这一说法，他告诉中新社国是直通车记者，从国际水平来看，中国银行业利息差处于中游水平，并不存在所谓利差大导致利润高的问题。

他总结，中国银行业利润高有两方面的原因：

一是银行业盘子总量大，基数大、利息差稳定，利润额高；

二是和前几年银行业利润易上难下有关。因为，银行业利润一旦下降，将对其声誉会带来不良影响。

银行业利润高是否合理？

有一种说法认为，银行业很重要的一项收入是依靠存贷之间的利息差额。从某种程度上讲，银行赚得是老百姓手中的钱。

董希淼认为，本质上，银行与各类工商企业一样，它的重要目的是获取利润。企业对赢利的追求，是对股东负责的一种态度，是正常的市场行为。

此外，金融业自身的发展壮大，也将提升金融服务实体经济的能力。

因此，判断银行业利润是否合理，在某种程度上要看其是否真正服务了实体经济。

在三家银行业绩报告中，无一例外，均提到了要增强金融服务实体经济的能力。

工商银行表示，牢固树立与实体经济共生共荣理念，围绕支持实体经济和供给侧结构改革大局，做好金融服务的文章。

建设银行表示，一直是服务实体经济的主力军，积极参与京津冀协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设。

农业银行表示，服务实体经济是本行的天职和宗旨，围绕供给侧结构性改革、国家重大战略、乡村振兴、污染防治、全面开放新格局，农行做了很多工作。

的确，服务实体经济是金融回归本源的必然要求。

央行行长易纲在中国高层发展论坛也指出，当前中国经济总体形势呈现稳中向好的态势，好于预期。我们要实施好稳健中性的货币政策，增强金融服务实体经济的能力。

谈及当前金融强监管，宗良认为，要处理好监管与流动性之间的平衡。

经济学家宋清辉对中新社国是直通车记者表示，金融强监管，银行的利润率水平以及盈利增长速度可能会受到一定程度影响。

责任编辑：桂强