金正恩访华 半岛问题上涉华的一些质疑可以歇菜了

[侠客岛按]

一团乱麻的半岛局势在开春突然拨云见日。

首先是韩朝双方借助平昌冬奥会的契机大打民族亲情牌，接下来就是韩国代表团访问朝鲜，朝韩双方宣布4月底，两国领导人将在板门店举行会谈，紧接着就突然爆出美朝领导人正在磋商会面，时间可能是5月前。要知道几个月前，朝鲜半岛还阴云密布，美韩军演、朝鲜射导，一副气汹汹开干的架势。

转眼间，局势转圜。

在这个特殊的时间节点上，金正恩突然对中国展开4天的非正式访问。这是金正恩就任朝鲜最高领导人后的首次外访，中方也给予了隆重的接待。除了习近平外，另外两位政治局常委李克强、王沪宁，国家副主席王岐山，以及5位政治局委员，1位国务委员参加了此次会见或其他活动。

习近平和金正恩的会谈内容也异常丰富，集中在中朝传统友谊和半岛局势上。对于中朝传统友谊，双方再次强调了一个共识——

把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好，这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

可以仔细体会下这些措辞。很明显，这是中朝两国关系的根本大局。在这个共识基础上，双方领导人还同意今后要经常见面、互派特使、致亲笔信等方式保持密切沟通。应该说，这次会晤给中朝关系带来新的发展契机。

至于半岛问题，习近平重申了中国实现半岛无核化的目标和维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题的立场。这同样得到了金正恩的积极回应。金正恩说，致力于实现半岛无核化，是朝鲜始终不变的立场。同时，金正恩也强调，半岛无核化的达成，关键还是看南朝鲜和美国是否以善意回应朝鲜的努力，为实现和平采取阶段性、同步的措施。这个其实就是对中方“双暂停”倡议的积极呼应。

前段时间，当半岛局势紧张的时候，总是有一些论断质疑中方的对朝政策，甚至说在半岛问题上，“中国靠边站”、“中国无用论”等。习近平和金正恩的这次会面，恰好能作为特朗普3月和习近平通话时一句感谢的注脚。

特朗普当时说，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的，对中方在朝鲜半岛问题上的重要作用十分感谢、高度重视。

现在来看，在半岛问题上，中国从来没有缺席，也注定不会被边缘 化。

说了这么多，今天推荐一篇《人民日报海外版》望海楼的评论，相信对中国在半岛问题上的角色和作用能起到正本清源的作用。

金正恩访华回击半岛问题涉华杂音

苏晓晖

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于2018年3月25日至28日对中国进行非正式访问。3月28日上午，中朝媒体几乎同时发布相关消息，并对此次访问积极评价。

不少西方媒体对金正恩“突然”访华表示惊讶。确实，中朝高层互动对今年年初以来一度蠢蠢欲动的所谓半岛问题“中国无用论”、“中国靠边站”论调给予有力回击。

事实上，中国在朝核问题上发挥的负责任大国作用有目共睹，并得到多方正面肯定——

2018年3月9日，美总统特朗普在与习近平主席通电话时，承认习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的，对中方在朝鲜半岛问题上的重要作用十分感谢、高度重视，并表示将继续与中国保持密切沟通协调。3月12日，到访的韩国总统特使肯定中方在当前半岛局势积极变化中所发挥的“重要引领作用”，表达韩方的衷心感谢，期待中国继续发挥重要作用。金正恩也明确表示，希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。

当前朝鲜半岛和平初曙光初现，确与中国的努力密不可分。

中国秉持基本原则。中国是联合国安理会五大常任理事国之一，也是地区安全问题上举足轻重的大国。中国一直全面、严格执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，即使付出巨大代价也不折不扣地履行应尽的国际义务。中国坚决维护国际核不扩散体系，坚持实现朝鲜半岛无核化目标。金正恩访华期间，正面回应了中方的无核化表态。

中国强调公平正义。中国提出“双暂停”倡议，要求各方保持冷静克制，为南北改善关系营造了最基本的条件。“双轨并进”思路既坚持半岛无核化目标，又积极构建半岛和平机制，照顾各方利益关切。因此，金正恩提出愿同中方加强战略沟通，体现出对中国方案公正性和可行性的认可。

中国维护地区稳定。近年来，朝鲜半岛多次面临紧张累积、局势即将失控的紧要关头。中国多次重申不允许半岛生乱生战，坚守以和平方式解决半岛问题的底线，有效牵制了军事冒险行为，保卫了半岛和平和地区国家的共同利益。此次访问期间，维护半岛和平稳定是中朝共识。

中国支持对话谈判。中国坚信，制裁只是手段不是目的，仅靠制裁不可能实现半岛无核化，应及时把制裁产生的压力转化为谈判动力。今年年初以来，中国多次力挺朝韩接触，并推动美朝开展对话。金正恩也表示将与中方共同维护协商对话势头。

中国加强大国协作。中俄已多次就朝鲜半岛问题进行战略协作。近期，中国提议联合国安理会就朝鲜半岛问题发表主席新闻谈话，并同俄罗斯一道在安理会散发了主席新闻谈话的草案。草案得到安理会绝大多数成员的支持。

习主席颇有深意地指出，金正恩此次来华恰逢“春回大地、万物复苏的美好时节”。金正恩则提出，他是“在充满欢欣和希望的新春”同习总书记进行首次会晤。在春回朝鲜半岛的期盼中，针对中国的恶意和杂音可休矣。

文/苏晓晖

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长

责任编辑：桂强